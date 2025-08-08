ŽENU ODNEO VETAR, MUŽ SKOČIO U MORE DA JE SPASI: Detalji tragedije na grčkom ostrvu

Dvoje turista udavilo se jutros na grčkom ostrvu Milos.

Prema pisanju medija, do tragedije je došlo u mestu Sarakiniko, a u pitanju su turisti iz Vijetnama.

Najnovije informacije ukazuju da je ženu prvo odneo vetar, a zatim je njen partner skočio u more da je spase, ali su se nažalost oboje udavili.

Prema istim informacijama, nesrećni par je imao oko 50 godina i bio je na Milosu na grupnom odmoru, pošto su u Adamas stigli kruzerom.

Telo žene je locirano i izvučeno privatnim čamcem, dok je telo muškarca pronašao ronilac.

Nakon što su izvučena iz mora, tela su prebačena u ostrvski zdravstveni centar gde je potvrđena smrt.

Da podsetimo, saobraćaj trajekata u Egejskom moru u Grčkoj danas je obustavljen zbog vetra olujne jačine, koji dostiže brzinu od 60 kilometara na sat, usled čega na hiljade turista nisu mogle da krenu prema planiranim destinacijama.

Autor: Iva Besarabić