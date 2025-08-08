U Grčkoj proglašen ekstreman rizik od požara: Najtežu, ocenu 5, dobilo nekoliko mesta, među njima je i Atina

Požar koji je izbio u petak u podne u Keratei i dalje besni, dok lokalne vlasti upozoravaju stanovnike da se bezbedno udalje iz ugroženih područja.

Zamenik gradonačelnika Lavreotike, Tanasis Makrodimitris, apelovao je na građane: "Svi koji se nalaze blizu požara treba da napuste svoje domove".

Prethodno je stanovnicima Drošije i Harvalosa upućena poruka sistema 112 da se evakuišu ka Anavisosu, uz instrukciju da slede uputstva nadležnih službi.

Istovremeno, požar koji je izbio ranije tokom dana u mestu Laganás na Zakintosu stavljen je pod kontrolu.

Upozorenja za vlasnike kućnih ljubimaca

Udruženje za zaštitu životinja "Prokris" pozvalo je stanovnike područja Harvalo, Manucu, Mitropisi i Saka Ari da ne ostavljaju pse same i vezane u dvorištima ili na balkonima, jer su u direktnoj opasnosti, i da prijave ako primete životinje koje su ugrožene.

Saobraćajne obustave i intervencije

Zbog požara je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Keratea, Anavisos, dok se u naseljima Harvalo, Dimolaki i Sinterina sprovode saobraćajne regulacije.

Vlasti su do sada zabeležile deset slučajeva evakuacije ljudi iz opasnih zona. Na terenu je raspoređeno 79 policajaca sa 39 vozila.

Državne službe su u stanju pripravnosti, jer je danas proglašen ekstreman rizik od požara (kategorija 5) za Atinu, Kitiru, Korintiju, Argolidu, delove Viotije, Evije i Lakonije. U mnogim delovima kontinentalne Grčke rizik je vrlo visok (kategorija 4) ili visok (kategorija 3).

Pojačane vatrogasne snage

U gašenju požara u Keratei sada učestvuje 190 vatrogasaca, sedam pešadijskih jedinica 1. EMODE i 44 vozila. Iz vazduha deluje 11 aviona i sedam helikoptera. Na terenu su i brojni volonteri, a angažovan je i mobilni operativni centar "Olimpos".

Za sada nema prijavljenih šteta na stambenim objektima.

Nove evakuacije

Najnovije poruke sistema 112 upućene su stanovnicima Maliašteke i Agiasme sa upozorenjem da se evakuišu ka Anavisosu. Ranije danas ista preporuka važila je i za naselja Drošija i Harvalo.



Autor: Iva Besarabić