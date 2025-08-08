AKTUELNO

KRVAVA DRAMA NA PLAŽI U GRČKOJ! Suncobran se ZABIO devojci pravo u nogu – ljudi vrištali, sve je bilo puno krvi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Protothema, Foto: RINA ||

Prava drama odigrala se na plaži Posidi na Halkidikiju kada je suncobran, koji je vetar iščupao iz postolja, probio nogu devojci (26) koja se sunčala i uživala na plaži.

Incident se dogodio oko 13 časova, kada je iznenadni i jak vetar podigao suncobran, koji se velikom brzinom zario direktno u njen list.

Na sreću, jedan od spasilaca koji se u tom trenutku nalazio van dužnosti bio je blizu i odmah je pritrčao u pomoć. Nekoliko minuta kasnije stigla je i Hitna pomoć, a devojka je prevezena u bolnicu u Poligirosu gde je urađena intervencija i iz noge je uklonjeno strano telo.

Iako je scena delovala zastrašujuće, devojka je prošla bez težih posledica, ali slučaj je još jedan podsetnik da na plaži vetar i neopreznost mogu imati ozbiljne posledice.

Autor: Dalibor Stankov

