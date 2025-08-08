KRVAVA DRAMA NA PLAŽI U GRČKOJ! Suncobran se ZABIO devojci pravo u nogu – ljudi vrištali, sve je bilo puno krvi! (FOTO)

Prava drama odigrala se na plaži Posidi na Halkidikiju kada je suncobran, koji je vetar iščupao iz postolja, probio nogu devojci (26) koja se sunčala i uživala na plaži.

Incident se dogodio oko 13 časova, kada je iznenadni i jak vetar podigao suncobran, koji se velikom brzinom zario direktno u njen list.

Na sreću, jedan od spasilaca koji se u tom trenutku nalazio van dužnosti bio je blizu i odmah je pritrčao u pomoć. Nekoliko minuta kasnije stigla je i Hitna pomoć, a devojka je prevezena u bolnicu u Poligirosu gde je urađena intervencija i iz noge je uklonjeno strano telo.

Iako je scena delovala zastrašujuće, devojka je prošla bez težih posledica, ali slučaj je još jedan podsetnik da na plaži vetar i neopreznost mogu imati ozbiljne posledice.

Autor: Dalibor Stankov