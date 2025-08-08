AKTUELNO

OKONČANO VIŠEDECENIJSKO NEPRIJATELJSTVO: Jermenija i Azerbejdžan potpisali mirovnu deklaraciju, posredovao Tramp

Izvor: Pink,rs/Rojters, Foto: Pixabay.com ||

Uz posredovanje predsednika SAD Donalda Trama Jermenija i Azerbejdžan su potpisali mirovnu deklaraciju.

Dve zemlje su se složile da rade na stvaranju ključnog transportnog koridora pod nadzorom SAD.

Tramp je najavio da će ugostiti lidere Jermenije i Azerbejdžana na "istorijskom mirovnom samitu", koji ima za cilj okončanje višedecenijskih neprijateljstava između ove dve bivše sovjetske republike.

- Ove dve nacije su bile u ratu mnogo godina, što je rezultiralo hiljadama mrtvih. Mnogi lideri su pokušavali da okončaju rat, ali bez uspeha, sve do sada, zahvaljujući Trampu. Moja administracija već neko vreme intenzivno sarađuje sa obe strane - napisao je Tramp, izražavajući ponos zbog "hrabrih lidera koji su uradili pravu stvar".

- Ovo nije samo pitanje Jermenije. Nije samo pitanje Azerbejdžana. Radi se o celom regionu i oni znaju da je taj region sigurniji i prosperitetniji uz predsednika Trampa - rekla je portparolka Bele kuće Ana Keli, prenosi Rojters.

Dve zemlje su dva puta ratovale zbog sporne oblasti Nagorno-Karabah, koju je Azerbejdžan ponovo zauzeo od jermenskih snaga u brzoj ofanzivi 2023. godine, što je izazvalo egzodus više od 100.000 etničkih Jermena.

Autor: Dalibor Stankov

