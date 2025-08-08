Tramp otkrio: Sa Putinom vrlo uskoro - Zelenski da bude spreman da nešto potpiše

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će se sastati s Vladimirom Putinom "vrlo uskoro" i da je interes za taj susret obostran. Dodao je da bi do sastanka došlo još ranije, da nije bilo bezbednosnih ograničenja.

"Uskoro ću objaviti datum i mesto pregovora, verujem da će vam se dopasti", poručio je Tramp.

Predsednik SAD kazao je i da veruje da predsedniku Rusije Vladimiru Putinu "prija" specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof, koji je nedavno boravio u Moskvi u okviru priprema za američko-ruski samit.

"Mislim da se Putinu dopada Vitkof. Dobro se razumeju i to pomaže procesu", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

Istakao je da očekuje da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bude spreman da "nešto potpiše" u okviru mirovnog procesa s Rusijom.

On je naglasio da veruje u spremnost i Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina da se krene ka okončanju sukoba u Ukrajini.

"Zelenski dobija sve što je potrebno da se mirovni proces pokrene", poručio je Tramp.

On je naveo da SAD predlažu model koji uključuje i određene teritorijalne ustupke od strane Kijeva, ali i potencijalno vraćanje pojedinih oblasti Ukrajini od strane Rusije.

Tramp je istakao da su "razmene teritorija" moguće i da taj scenario može doneti dobitak obema stranama, iako je "pitanje teritorija veoma komplikovano".

"Ne želim da koristim izraz 'poslednja šansa za mir', ali ovaj trenutak može biti veoma značajan", rekao je on, govoreći o predstojećoj rusko-američkoj diplomatskoj inicijativi.

Autor: Dalibor Stankov