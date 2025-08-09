DEDA IZ PAKLA! Penzioner (78) iz Napulja mesecima SILOVAO I ZLOSTAVLJAO unuke (6) - Tetka devojčica sve slučajno saznala: NAJGORE KRIO U TELEFONU

Policajci su uhapsili 78-godišnjeg muškarca iz Portičija, u provinciji Napulja, zbog sumnje da je višestruko zlostavljao svoje dve maloletne unuke (6) i pravio njihove nedozvoljene fotografije. Protiv njega se vodi istraga za teška krivična dela, a sproveden je u zatvor u Sekondiljanu.

Prema nalazima istrage, zlostavljanje se navodno dešavalo u kući osumnjičenog, dok su devojčice bile pod njegovim nadzorom. O svemu su ispričale svojoj tetki po majci, nakon čega je pokrenuta istraga. Kako se navodi, sem što je zlostavljao svoje unuke, predator ih je terao da se slikaju u bizarnim i eksplicitnim pozama.

Crtež i snimak kao dokazi

Među dokazima su crtež jedne od devojčica, snimak na kojem opisuje šta se dogodilo, kao i fotografije koje su istražioci pronašli u memoriji telefona osumnjičenog, iako su prethodno bile obrisane.

Hapšenje su sproveli pripadnici Karabinjera iz Tore del Greka, uz koordinaciju Tužilaštva u Napulju (odsek za nasilje na rodnoj osnovi i zaštitu ranjivih grupa).

Muškarac je zadržan zbog opasnosti od bekstva, a zatražen je i poseban nadzor kako bi se sprečio pokušaj samoubistva.

Autor: Iva Besarabić