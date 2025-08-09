HOROR U POZNATOJ VINARIJI: Sin upao u CISTERNU, otac skočio da ga spasi - OBOJICA STRADALA

U vinogradu kod Barija pronađene su mrtve dve osobe, otac i sin, 81 i 47 godina. Tužilaštvo u Bariju otvorilo je istragu zbog ubistva iz nehata, ali sve pokazuje da je došlo do užasne nesreće koja je odnela dva života.

Tragedija je pogodila zajednicu kada su Đovani i Filipo Kolapinto, otac i sin, pronađeni mrtvi u cisterni vinograda. Prema preliminarnim informacijama, 47-godišnji sin je uveče otišao da proveri cisternu, ali je pao unutra, najverovatnije usled trovanja ugljen-dioksidom koji se oslobađa iz fermentacije vina.

Pokušaj spasavanja tragično okončan

Njegov otac, pokušao je da mu pomogne, ali je i sam nastradao na istom mestu. Intervencija spasilačkih službi nije bila uspešna — bilo je neophodno angažovati ronioce vatrogasce da izvuku tela iz cisterne.

Istraga i obdukcija pod nadzorom tužilaštva

Istragu vodi javni tužilac u saradnji sa karabinijerima. Najavljeno je da će biti obavljena obdukcija tela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

