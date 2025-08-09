AKTUELNO

DRAMA MEĐU TURISTIMA NA PLAŽI U GRČKOJ: Jedni slikaju, drugi vrište, a evo šta je razlog

Srpski turisti bili su vidno iznenađeni kada su im se na plaži u Grčkoj tokom sunčanja pridružile ni manje ni više nego koze.

Naime, u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka Info" pojavila se zanimljiva fotografija na kojoj su prikazani turisti u društvu koza.

Dok su neki panično pokušavali da se sklone, drugi su bez straha hvatali trenutke kamerom, da zabeleže neverovatan prizor.


Na fotografijama koje se šire mrežama vidi se i kako koze bez ustručavanja prilaze ljudima i uzimaju im hranu.

- Kad komšije ponesu bolju užinu na plažu...- napisali su članovi Fejsbuk grupe.

Podsetimo, jednu devojku je prethodne godine tokom svog boravka u Grčkoj takođe iznenadila neobična pojava, kada joj se na plaži uz sunčanje pridružila koza.

