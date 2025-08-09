PANIKA NA LEFKADI Turisti u plićaku uočili zmiju dužu od METAR I PO, pa je uhvatili golim rukama (VIDEO)

Nije poznato koje je vrsta zmije u pitanju
Zmija je uspešno uklonjena sa plaže na bezbedan način.
Na jednoj plaži na grčkom ostrvu Lefkada, turisti su doživeli nesvakidašnju scenu kada su u plićaku primetili zmiju dužu od jednog metra. Prema snimku koji kruži društvenim mrežama, nekoliko ljudi je zajedničkim snagama uspelo da uhvati gmizavca i smesti ga u plastičnu posudu.
Na videu se jasno vidi kako nekoliko ljudi oprezno drže zmiju i pokušavaju da je smeste u posudu, dok ostali posmatraju.
Srećom, uspeli su da je bezbedno uklone sa plaže, ali nije poznato i šta su tačno radili s gmizavcem.
Za sada nije poznato o kojoj vrsti zmije je reč, niti kako se našla na tom mestu.
Autor: S.M.