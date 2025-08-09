Majka četvoro dece poginula u udesu! JEZIVA NESREĆA u Breši, Dijani nije bilo pomoći

Majka četvoro dece stradala je tokom povratka kući.

Na nju je velikom brzinom naletela devojka (24) Audijem, nakon čega je nastavila da vozi, bez da se zaustavi. Od siline udara, telo Diane S. završilo je pored puta u Breši.

Tragedijase dogodila u mestu Kalvadžeze dela Rivijera, u provinciji Breša, oko 1:30 ujutru. Dok je hodala uz ivicu puta, 42-godišnja Dijana Siminesku, poreklom iz Rumunije, majka četvoro dece i supruga lokalnog policajca, udarena je automobilom, a od siline udarca odbačena je u jarak. Vozač, devojka stara 24. godine se nije zaustavila da pruži pomoć i pobegla je sa lica mesta.

Stradala pre dolaska Hitne pomoći

Prema prvim izveštajima, nesreća se dogodila na provincijskom putu, u blizini piste na Via Marconi u naselju Karzago Rivijera. Pomoć je stigla prekasno — Dijana je preminula pre dolaska hitne pomoći.

Telo je primetio vozač koji je prolazio i odmah pozvao policiju. Na mestu nesreće intervenisali su saobraćajna policija iz Saloa, vatrogasci i hitna pomoć. Istraga je ubrzo usmerena na crni „audi A3“, čija je godina proizvodnje utvrđena pomoću kamera za očitavanje registarskih tablica.



Otkrivena vozačica „audija“

Tokom večeri, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenu — 24-godišnju ženu iz tog područja. Protiv nje je pokrenuta istraga za ubistvo iz nehata u saobraćaju i napuštanje mesta nesreće. Automobil je zaplenjen.

Gradonačelnica Kalvadžezea, Marija Tereza Komini, pre nego što je došlo do hapšenja, uputila je apel vozačici da se preda i naglasila da je deo puta na kojem se desila tragedija već ranije označen kao opasan.

Ona je pozvala pokrajinske vlasti da pomognu u bezbednosti saobraćaja na SP78: „Moramo obezbediti sigurnost pešaka i biciklista, posebno radnika koji se noću vraćaju kući električnim trotinetima i prelaze taj opasni deo puta.“, rekla je ona.

