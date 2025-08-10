Užas u Nemačkoj: Klinci seli u besni BMW, pa se slupali na prvoj krivini! Dvoje mrtvih, troje povređenih

Noćna vožnja pretvorila se u tragediju na jednoj lokalnoj saobraćajnici kod Majnhajma u Nemačkoj, kada je mladi vozač izgubio kontrolu nad moćnim BMW-om X4 M Competition i udario u dva stabla.

U nesreći su život izgubili 17-godišnja devojka i 15-godišnji dečak, dok su još trojica mladića, uz vozača (18) i suvozača (17), teško povređeni i zbrinuti u bolnici.



Do tragedije je došlo u subotu uveče oko 23:40 sati, kada je petoro mladih iz obližnjeg kraja putovalo ka Diseldorfu. Prema rečima policije, vozač je u oštoj desnoj krivini izgubio kontrolu nad vozilom, koje je potom sletelo sa puta i udarilo u dva drveta.

Iako su vozač i suvozač preživeli, svi povređeni se nalaze u teškom stanju. Jedan od povređenih mladića koji je sedeo pozadi takođe je prebačen u bolnicu. Na mestu nesreće intervenisao je i helikopter hitne pomoći.

Policija je isključila mogućnost da je udes izazvan trkom sa drugim vozilom, a trenutno se ispituju svi detalji kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće. Uzorke krvi vozača su uzeli radi kontrole na alkohol i narkotike, a do sada nema indicija da je bio pod njihovim uticajem.

Auto je u vlasništvu člana porodice vozača, koji je imao važeću dozvolu za upravljanje.

Na mestu nesreće bili su i timovi za uviđaj iz Kelna, kao i sveštenici koji su pružali psihološku podršku porodicama, svedocima i spasiocima. Policija je opisala prizor kao izuzetno dramatičan i dirljiv.

Ova tragedija još jednom upozorava na opasnosti brzih vožnji i nepredvidivih uslova na putu, ostavljajući dubok trag u zajednici.

Autor: S.M.