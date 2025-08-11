UŽAS U ITALIJI: Muškarac tri godine živeo sa MRTVIM bratom u kući - Telo pronašli MUMIFICIRANO

Italijanska policija je u kući jednog muškarca, u gradu Leko nadomak Bergama, pronašla mumificirano telo čoveka, najverovatnije njegovog brata.

Kako je ustanovljeno, telo pripada Angelu Spreafiku, a veruje se da je preminuo pre oko tri godine. Zašto brat o tome nije obavestio nadležne i sahranio ga i dalje nije poznato.

Mediji pišu da je preminuli Angelo radio u jednoj fabrici, te da je pred kraj pandemije kovida izgubio posao, nakon čega se povukao od ljudi i izolovao u kući koju je po vertikali delio sa bratom.

Komšije su znale da se nakon otkaza povukao u sebe i da nije želeo da se sreće sa ljudima, zbog čega im u početku nije bilo čudno što ga ne viđaju. Međutim, prolazili su meseci i godine, ali od Angela i dalje nije bilo traga i glasa, te su na kraju zabrinuti pozvali policiju.

Kada je patrola došla i zakucala na vrata, ista je otvorio Angelov brat. Prilikom pretresa kuće, telo nesrećnog muškarca pronašli su mumificirano u krevetu. U ovom trenutku nema naznaka da je preminuo nasilnom smrću.

Brat je odmah priveden i odveden na saslušanje, gde će morati da objasni zašto nikom nije prijavio Angelovu smrt.

Mediji pišu da su braća živela sama i da su u kući imali odvojene ulaze. Angelovo telo je poslato na obdukciju, kako bi se utvrdio tačan uzrok i vreme smrti.

Autor: Iva Besarabić