PREVARA VEKA: Žena ojadila penzionerku užasnom pričom

Penzionerka je predala 800 hiljada rubalja prevarantkinji, verujući u izmišljenu nesreću u kojoj je učestvovala njena ćerka, rekao je izvor za REN TV.



Incident se dogodio u Sankt Peterburgu. Devedesetogodišnja penzionerka je primila poziv od prevaranta koji je rekao da je njena ćerka doživela nesreću i da joj je potrebna pomoć.

„Obećavajući da će pomoći u lečenju, žena je ubedila penzionerku da joj da 800 hiljada rubalja“, navodi se u izveštaju.

Istog dana, stanovnica Sankt Peterburga je u svojoj zgradi srela nepoznatu osobu i dala joj novac. Povodom ovog incidenta pokrenut je krivični postupak.

Autor: D.B.