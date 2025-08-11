POJAVILA SE JEZIVA NEONACISTIČKA GRUPA: Nagovaraju decu da napadaju džamije, podstiču zlostavljanja i ubistva!

Ranije ove godine, stanovnici su se probudili i otkrili uznemirujuće grafite ispisane na više lokacija u Bad Herenalbu na jugozapadu Nemačke.

Uz poznate ekstremističke mreže poput „No Lives Matter“ (NLM) i „764“, pojavio se i novi pseudonim grupe: „Milikoloskrig“, neonacistička organizacija koja se pojavila prošle godine.

Osoba odgovorna za grafit podelila je medijski izveštaj u zatvorenoj grupi na aplikaciji za razmenu poruka Signal, na šta su drugi članovi Milikoloskriga odgovorili aplauzom. Dok su NLM i 764 privukli značajnu medijsku pažnju, Milikoloskrig je uglavnom ostao neistražen, izveštava Vice.

Noseći sva obeležja decentralizovane, satanske i neonacističke organizacije Order of Nine Angles - O9A, Milikoloskrig zagovara snažnu akceleracionističku ideologiju i gura svoje članove kroz trostepenu putanju, u kojoj regrutovanje i radikalizacija vode do razgovora o stvarnim terorističkim aktivnostima.

Počeli su da privlače pažnju kada su delili linkove do svojih Telegram i Signal grupa na društvenim mrežama, zajedno sa slikama i video snimcima maskiranih muškaraca sa oružjem i zapaljivim sloganima poput „Jevreji su smeće, ubijte ih“ i „pridružite se lokalnom teroristi“.

Estetika njihove propagande je namerno gruba i provokativna, puna satanističkih i O9A simbola, kao i scena nasilja. U tom smislu, njihov uzor je Atomvafen divizija, grupa O9A neonacista povezanih sa brojnim ubistvima i proglašenih terorističkom organizacijom u Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi.

Osmišljena ne samo da šokira, već i da uspostavi pripadnost grupi i ideološki konformizam, grupa Milikoloskrig je zabranjena na mnogim društvenim mrežama, poput Telegrama, ali je i dalje prisutna na Signalu, gde korisnici radikalizuju jedni druge i usmeravaju nove članove ka sve ekstremnijim ideologijama.

Jedna od glavnih funkcija grupe je desenzibilizacija korisnika kroz izlaganje nasilnom sadržaju, video snimcima odsecanja glava, pogubljenja drogom, video snimcima žrtava ubistava i nasilnoj ideologiji, dok istovremeno normalizuje diskusije koje podstiču silovanje, zlostavljanje dece i masovna ubistva.

Materijali deljeni u grupi Signal, u koje je Vice uspeo da prodre, uključuju priručnike poput „Militant Accelerationist“, koji otvoreno poziva na terorističke napade i veliča krajnje desničarske ekstremiste poput Brentona Taranta, nazivajući ih „svecima“.

Zatim linkovi za preuzimanje video igre sa temom silovanja pod nazivom „Bez milosti“; slike žrtvovanja životinja povezanih sa ritualima O9A i mimovi koji slave ubistvo i nasilni ekstremizam. Članovi takođe veličaju osuđenog zlostavljača dece i ubicu Pitera Skalija i razmenjuju savete o tome kako da se izbegne otkrivanje.

Prave posledice radikalizacije u stvarnom svetu

Ovo nije samo grupa nezadovoljnih mladih ljudi koji razgovaraju o neprijatnim temama na internetu - postojanje Milikoloskriga je već imalo stvarne posledice u stvarnom svetu. U jednom incidentu, član iz Paragvaja izrazio je želju da izvrši pucnjavu u školi. Umesto da ga odvrate, ostali članovi u ćaskanju su ga ohrabrili da umesto toga napadne džamiju ili sinagogu.

Jedan od njegovih sledbenika ga je prekorio što ne napada Jevreje, na šta je on odgovorio da bi škola bila lakša meta i manje rizična od sinagoge ili džamije. Kada je Paragvajac priznao da u blizini njegove kuće postoje džamije i sinagoge, drugi su ga dodatno ohrabrili da napadne verski objekat. Diskusija se ubrzo pretvorila u praktične savete o nabavci vatrenog oružja. Nijedan član nije izrazio zabrinutost ili protivljenje.

A sada dolazi ključni deo: članovi grupe izgledaju veoma mladi - između 12 i 18 godina. Članovi Signal ćaskanja tvrde da dolaze iz raznih zemalja, uključujući SAD, Englesku, Nemačku, Rusiju, Grčku i Tursku. Koriste razne jezike u svojim razgovorima, iako se komunikacija uglavnom odvija na engleskom, nemačkom, grčkom i turskom.

Groteskno pojednostavljeni odgovori na složena pitanja

Mladost članova grupe Milikoloskrig nije slučajna. Baš kao i NLM i 764, duboko nihilistička ideologija ovog kolektiva funkcioniše i kao sistem verovanja i kao sredstvo za regrutovanje, ciljajući otuđene tinejdžere koji se mogu osećati izolovano ili pogrešno shvaćeno.

Veličajući zlo, štetu i zlostavljanje, oni nude groteskno pojednostavljene odgovore na složena pitanja sa kojima se mladi ljudi suočavaju na početku svog života, potencijalno ih usmeravajući na opasan put sa kojeg se možda nikada neće vratiti.

Autor: D.B.