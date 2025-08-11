Dečak (4) umro od toplotnog udara u Italiji: Crveni alarm u Evropi dok temperature obaraju rekorde

Smrtonosna vrućina zahvatila je delove Evrope dok požari i toplotni talasi ugrožavaju živote, nakon što je jedan dečak preminuo od toplotnog udara u Italiji.



Četvorogodišnji dečak iz Rumunije preminuo je u ponedeljak, samo nekoliko dana nakon što je pronađen onesvešćen u porodičnom automobilu na Sardiniji.

Neimenovani dečak prebačen je helikopterom u bolnicu u Rimu, ali je preminuo od teškog oštećenja mozga, saopštila je bolnica, preneo je Dailymail.

Tragedija se dogodila nakon što je italijansko Ministarstvo zdravlja izdalo crveno upozorenje za sedam velikih gradova, uključujući Bolonju i Firenca.



Na snazi je crveni alarm u u 16 gradova širom Italije, dok oko 190 vatrogasaca i vojska nastavljaju da se bore sa požarom na planini Vezuv, zbog kojeg je nacionalni park zatvoren za turiste.

Dramatični snimci prikazuju plamen kako obavija vulkan kod Napulja, dok vatrogasne ekipe, kako na zemlji tako i iz vazduha, hitaju na mesto događaja.

U međuvremenu, temperaturni rekordi oboreni su na najmanje četiri meteorološke stanice u južnoj Francuskoj, dok je vlada pozvala na oprez.

Jugozapadni grad Bordo dostigao je rekordnih 41,6°C, dok su apsolutni rekordi oboreni i na meteorološkim stanicama u Beržeraku, Konjaku i Sen Žironu, prema podacima nacionalne meteorološke službe Meteo Frans.

Autor: D.B.