DESETINE POGINULO U GAZI DOK SU ČEKALI POMOĆ: Novi napad Izraela, još jedno dete umrlo od gladi

Oko 40 ljudi je ubijeno u novim napadima izraelske vojske na Pojas Gaze, ukljujući civile koji su tražili humanitarnu pomoć, saopštili su danas tamošnji zdravstveni zvaničnici.



Zvaničnici bolnica saopštili su da je u napadima juče i danas poginulo 34 ljudi.

Među žrtvama ima i dece, tvrde očevici i dodaju da je izraelska vojska danas pucala na civile koji su u blizini koridora Morag pokušali da preuzmu humanitarnu pomoć sa punktova Humanitarne fondacije za Gazu (GHF).

Od početka novog sistema distribucije pomoći u maju, do sada je u uglavnom kopnenim napadima izraelske vojske poginulo 1.700 civila, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze, dok je u poslednja 24 sata još pet Palestinaca, uključujući jedno dete, umrlo od gladi.

Među žrtvama ima i dece, tvrde očevici i dodaju da je izraelska vojska danas pucala na civile koji su u blizini koridora Morag pokušali da preuzmu humanitarnu pomoć sa punktova Humanitarne fondacije za Gazu (GHF).

Od početka novog sistema distribucije pomoći u maju, do sada je u uglavnom kopnenim napadima izraelske vojske poginulo 1.700 civila, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze, dok je u poslednja 24 sata još pet Palestinaca, uključujući jedno dete, umrlo od gladi.

Autor: D.B.