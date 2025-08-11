AKTUELNO

Svet

DESETINE POGINULO U GAZI DOK SU ČEKALI POMOĆ: Novi napad Izraela, još jedno dete umrlo od gladi

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Oko 40 ljudi je ubijeno u novim napadima izraelske vojske na Pojas Gaze, ukljujući civile koji su tražili humanitarnu pomoć, saopštili su danas tamošnji zdravstveni zvaničnici.


Zvaničnici bolnica saopštili su da je u napadima juče i danas poginulo 34 ljudi.

Među žrtvama ima i dece, tvrde očevici i dodaju da je izraelska vojska danas pucala na civile koji su u blizini koridora Morag pokušali da preuzmu humanitarnu pomoć sa punktova Humanitarne fondacije za Gazu (GHF).

Od početka novog sistema distribucije pomoći u maju, do sada je u uglavnom kopnenim napadima izraelske vojske poginulo 1.700 civila, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze, dok je u poslednja 24 sata još pet Palestinaca, uključujući jedno dete, umrlo od gladi.

Među žrtvama ima i dece, tvrde očevici i dodaju da je izraelska vojska danas pucala na civile koji su u blizini koridora Morag pokušali da preuzmu humanitarnu pomoć sa punktova Humanitarne fondacije za Gazu (GHF).

Od početka novog sistema distribucije pomoći u maju, do sada je u uglavnom kopnenim napadima izraelske vojske poginulo 1.700 civila, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze, dok je u poslednja 24 sata još pet Palestinaca, uključujući jedno dete, umrlo od gladi.

Autor: D.B.

#Dete

#Gaza

#Glad

#Smrt

#Tuga

POVEZANE VESTI

Svet

KRVAVI NAPAD NA GAZU: Izrael ubio najmanje 65 ljudi, dvoje preminulo od GLADI!

Svet

Ministarstvo zdravlja u Gazi: Od početka rata ubijeno 25.295 Palestinaca, ranjeno 63.000

Svet

'Krvave su ih izvlačili iz ruševina' Izraelci gađali humanitarne zone u Gazi, najmanje 14 žrtava, među njima i deca

Svet

ČUDO U GAZI: Trudnica ubijena, BEBA PREŽIVELA

Svet

Najmanje pet poginulih u izraelskom vazdušnom napadu na kamp Šati u Gazi

Svet

Najmanje 20 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze