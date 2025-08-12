AKTUELNO

Svet

Pogledajte kako je podmetnut požar u Albaniji – premijer Rama: Ovo je rat protiv naše zemlje!

Izvor: Pink.rs/index

Premijer Albanije Edi Rama objavio je na društvenim mrežama dramatičan video snimak koji je zabeležio dron albanskog vazduhoplovstva, a na kome se vidi trenutak namernog podmetanja požara. Rama je u poruci istakao da je podmetanje vatre ravno izdaji države i budućnosti cele zemlje.

„Namerno paljenje nije samo zločin, već i izdaja naše zemlje i budućnosti naše dece“, napisao je Rama uz snimak. Dodao je da će, zbog sve češćih i razornijih požara u uslovima globalnog zagrevanja, biti neophodno da zakonski izjednače paljenje sa ubistvom.

U poslednja 24 sata u Albaniji je izbilo skoro 40 požara, od kojih je većina ugašena, ali desetak i dalje bukti, preteći naseljima i šumama. Od početka jula gotovo 34.000 hektara površine je izgorelo, a policija ističe da su mnogi od požara podmetnuti – u poslednjim nedeljama privedeno je više od 20 osumnjičenih.

Najkritičnija situacija je u južnom priobalnom regionu Finik, gde je desetak ljudi evakuisano, a više kuća je stradalo. U gašenju požara učestvuje oko 800 vojnika, uz podršku vojnih aviona i helikoptera iz susednih zemalja.

Autor: Dalibor Stankov

#Albanija

#Dron

#Edi Rama

#Požar

#snimak

