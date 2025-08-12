"Tražio sam da vidim ženu Vuka Borilovića, ona ima odgovore" Neutešni otac i muž ubijenih u masakru na Cetinju

Nezapamćena tragedija zadesila je Cetinje, Crnu Goru i ceo region pre tačno 3 godine. Celu zemlju je, tog 12. avgusta, u crno zavio nasovni ubica Vuk Borilović (35), koji je hladnokrvno ubio deset žrtava, među kojima i dvoje dece, kada se vratio iz crkve.

Monstrum je iz puške ubio 10 žrtva, među kojima dvoje dece, rođaka, prijatelja i komšija. Ožalošćene porodice i dalje tuguju za svojim najmilijima i svakodnevno se pitaju zašto je monstrum odlučio da ih liši života na tako svirep način.

Borilović je, podsetimo, 12. avgusta 2022. u popodnevnim časovima, u naselju Medovina u Cetinju iz kalašnjikova prvo ubio svoje podstanare Natašu Martinović Pejović (35) i njeno dvoje dece Mašana (11) i Marka (7), zatim njihovog kuma Milana Mitrovića (37), Gorana Đurišića (54) koji je pokušao da zaustavi svog sestrića, komšije Rajku (56), Dimitrija (81) i Danicu (74) Drecun, Danijelu (51) i njena sestra Milu (52) Radunović. U krvavom piru ranio je šest osoba, a crnogorska policija je na kraju ubila napadača.

Neutešni otac Miloš Martinović, jutros se oglasio potresnim statusom na društvenim mrežema:

- Danas su 3 godine kako su mi mostrum oduzeli sve moju supruga Natašu, moju đecu moja dva anđela, Mašana i Marka. Tog dana mi je ubijena porodica.toga da na san izgubio i srce, i dušu, i razlog da dišem. Tri godine bez vaših glasoba, bez zagrljaja, bez života, a ljubav ... ljubav je ostala. Ona nikad ne umire. Ona me nosi i treja da se borim za vas, za vašu pravdu, i istinu! Niko vas neću zaboraviti i nikas ostaviti. VOLIM VAS, LJUBIM VAS, SANJAM VAS, ČUJEM VAŠ GLAS, VAŠ MUČENI TATA I MUŽ, napisao je Borilović.

Nezapamćeni zločin detaljno je opisan u četiri emisije, odnosno serijal pod nazivom "Masakr odgovornosti", čije su autorke, crnogorske novinarke Svetlana Đokić i Milica Babić. Povodom trećeg pomena zločina, izneti su potresni detalji koje su izneli članovi ožalošćenih porodica.

- Tražio sam da vidim ženu Vuka Borilovića. Ona sigurno ima odgovore i zna više detalja šta se desilo njenom mužu pre nego što mi je ubio ženu, decu, i kuma i prijatelja Mitra. Ona zna šta se desilo, s obzirom da je uzela četvoro dece, ostavila sve i otišla od Borilovića nekoliko dana pre masakra - rekao je između ostalog Miloš Martinović u emisiji:

- Kad smo pričali nas dvojica na telefon, kada je to počinio, pominjao mi je neki manastir. Često ga je pominjao. Ja sam nekada bio vernik, ne znam. Samo molim da se neke stvari reše. Imam osećaj da svi igraju na kartu da ja nešto napravim, pa da se taj slučaj zatvori. Miloš ode u zatvor i to je to. Možda bi meni i bilo bolje u tom zatvoru, uveče bi makar imao sa kim da pričam, ovako nemam...

Kako navode porodice Martinović i Pejović, ogorčeni su na nadležne koji su imali brojne propuste tokom uviđaja, a zatim i u istrazi. Najviše ih boli činjenica što je suprug, odnosno otac mališana kada je nakon tri dana došao u kuću strave kako bi uzeo garderobu zatekao metke ispod zamrzivača, kao i delove tela svojih najbližih.

U serijalu se zatim navodi i da su članovi porodice Pejović-Martinović jedini osumnjičeni za izazivanje požara u kući Vuka Borilovića koja se desila u aprilu 2023. godine.

- Ja sam i usred bela dala išla gore da vidim kuću. Nikad se nisam krila. Mnogi su me pitali zašto idem gore. To je grobnica nije kuća. Kada se desio požar cetinjska policija nam je došla na vrata. Ne mogu da kažem, bili su fini, izvinjavali su se, ali morali su da me pozovu na razgovor povodom tog događaja. Sećam se, moj sin Nebojša nije dao da idem, ali sam ja rekla da hoću, kako bi spustila strasti - navodi u prilogu Vesna Pejović, majka ubijene Nataše i babe dečice.

- Bila sam u policiji neka dva, tri sata. Uzimali su mi dokaze, parafinske rukavice, dve jakne koje do sada nisu vratili. Pošla sam u pratnji, sina, Miloša i muža. Ispitivali su me, moraju da rade svoj posao. A ja sam im rekla kada se utvrdi da nisam mi nismo krivi za to, uslediće tužba protiv njih.

Vezano na ovu temu pričao je i neutešni Miloš Martinović.

Miloš Martinović sa porodicom koju je ubio Vuk Borilović Foto: Društvene Mreže

- Pozvala me je policija kada se sve to desilo. Nisam bio tu, ali sam došao. Toliko su se angažovali oko paljenja kuće više nego oko zločina koji se tada desio deset meseci pre toga. Radili su uviđaj tri dana, forenzičara je bilo više nego kad se desio zločin u kom sam ostao bez porodice. Možda nisu mogli ništa da učine za moju ženu, decu i kuma Mitra tog dana... Niko nije mogao da ih spasi, ali mogli su da spasu neku babu od 80 godina ili makar nekoga, ali nisu - rekao je između ostalog u prilogu Martinović i nastavio:

- Uzeli su mi otiske, kao i dve dukserice tražio sam im posle da mi vrate, međutim nisu. Više bi ispitali da sam kriv. Rekao sam im evo vam i moj automobil, pregledajte, vidite.

Brat masovnog ubice se oglasio

Boško Borilović, brat Vuka Borilovića nekoliko dana nakon zločina, kako se može videti u jednom od priloga obratio se redakciji "RTV Cetinje" sa molbom da se objavi njegovo pismo upućeno porodicama i komšijama nastradalih u masakru na Cetinju koji je počinio njegov brat.

- Ovim putem želim da se obratim i izjavim saučešće porodicama i komšijama nastradalih, a ni sam ne znam kako. To su bili sve dobri i pošteni ljudi i znam da nijedna moja reč ne može ublažiti tugu i patnju za njihovim najmilijima. Žao mi je što nijesmo ja i moja porodica na mestu njihovih najvoljenijih, da ne nose ovu muku i patnju. Čitav život sam se borio za neki životni mir i sreću svih, ali mi ih više nemamo, niti ćemo ih više ikada imati, ni oni što izgubiše svoje najmilije koji su stradali ni krivi ni dužni od našeg nesretnika sa kojim sam se podigao. Da mi je jedna dlaka na glavi u životu pomislila da je za takvo zlodelo rođen moja bi mu ruka sudila. Niti mu groba znam, niti želim da znam, jer za zlodjelo koje je napravio nema nijedne riječi opravdanja i utehe. Samo ne želim da iko doživi sudbinu njihovih porodica i moje, koja je sada beznačajna i uništena - navodi se u pismu brata masovnog ubice.

Grad Cetinje nažalost, i ove godine zavijeno je u crno kada je nakon dočeka Nove godine Aco Martinović (45) počinio masakr u kom je ubio 13 žrtva, a njih troje teško ranio. Ubica je nakon zločina izvršio samoubistvo.

Ujak sve pokušao

Anastasija Đurišić, ćerka ubijenog Gornaa Đurišića koji je u rodbinskim vezama sa ubicom ispričala je da ogorčena na to da su policajci pustili njenog oca "da ode da smiri Vuka iako su znali da on ide i redom seje smrt".

- Saznali smo da kada je tata stigao tamo, policija je već bila na licu mesta i da su ga pustili da pređe jer je on ujak, misleći da će smiriti čoveka koji ide i ubija svakoga ko mu se našao na putu. Čak su pustili i strinu i strica da prođu gore da traže tatu, još dok je ubica pucao. Dva puta su prošli do gore. Zet kad je jednog policajca pitao znaju li gde je Goran i opisao kako izgleda i kako je obučen on mu je rekao: "Pogledaj tu dole negde", kao da se radi ne znam o kome a ne o ljudskom životu - navodi ona i dodaje da krivi policiju sa smrt oca, kao i da je mogla da spasi još nekoliko života da je reagovala na vreme.

