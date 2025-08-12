OZBILJAN ZEMLJOTRES U INDONEZIJI! Građani u panici, a jedan od najjačih potresa u ovoj državi odneo je čak 170.000 života

Za sada nisu prijavljene žrtve niti materijalna šteta.

Zemljotresi su česti u ovom području zbog položaja na Pacifičkom "Vatrenom prstenu".

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas istočni deo indonežanske provincije Papua, saopštila je Američka geološka služba (USGS), dok je jedan nadzorni centar saopštio da nema opasnosti od cunamija.

"Epicentar potresa, koji se dogodio oko 17.24 po lokalnom vremenu (08.24 po srednjeevropskom), nalazio se oko 193 kilometra severozapadno od grada Abepura u regionu Papua", saopštio je USGS.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami saopštio je da ne postoji opasnost od cunamija.

Za sada nema izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.

Ostrvo na "Vatrenom prstenu"

Ovo prostrano ostrvsko područje često pogađaju zemljotresi zbog položaja na pacifičkom "Vatrenom prstenu" - luku intenzivne seizmičke aktivnosti gde se sudaraju tektonske ploče, a koji se proteže od Japana, preko jugoistočne Azije, pa sve do pacifičkog basena.

Zemljotres jačine 6,2 stepena pogodio je ostrvo Sulavesi u januaru 2021. godine, usmrtivši više od 100 ljudi i ostavivši na hiljade ljudi bez doma.

Potres jačine 7,5 Rihtera i cunami koji je usledio u gradu Palu na ostrvu Sulavesi 2018. odneli su živote više od 2.200 ljudi.

A 2004. godine zemljotres jačine 9,1 stepen pogodio je provinciju Ače, izazvavši cunami u kojem je poginulo više od 170.000 ljudi u Indoneziji.

