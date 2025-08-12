AFD ŠOKIRA! Merc na kolenima, crno crveni padaju kao kula od karata - Gašpar za Pink.rs: Mi smo snaga koja vraća Nemačku na prvo mesto, sa konkretnim rešenjima za sigurnost, ekonomiju i dostojanstven život

Nemačka politička scena trese se do temelja! Alternativa za Nemačku (AfD) ponovo je probila plafon i stigla do rekordnih 26 odsto podrške, dva procentna poena više od CDU/CSU, pokazuje najnovije istraživanje Forse.

Crno crvena koalicija tone sa ukupno 37 odsto podrške, najmanje od početka mandata.

SPD ostaje na 13 odsto, Zeleni skaču na isti nivo i beleže najbolji rezultat od 2021. godine, dok levica pada na 11 odsto. FDP, BSW i ostali ne mrdaju sa dna. Prava bomba je da četvrtina građana uopšte ne želi da glasa.

Kancelar Fridrih Merc doživeo je potpuni krah popularnosti sa rekordno niskih 29 odsto podrške, dok čak 67 odsto građana otvoreno kaže da je nezadovoljno njegovim radom. I u sopstvenim redovima mu okreću leđa jer zadovoljstvo u CDU/CSU pada sa 76 na 72 odsto.

Poverenje u stranke na istorijskom je minimumu. Samo 19 odsto veruje da Unija može rešiti probleme u zemlji, 12 odsto polaže nade u AfD, 7 odsto u SPD, a Zeleni i Levica se drže na 5 odsto. Polovina ispitanih ne veruje nijednoj partiji.

Ekonomska očekivanja su pesimistična. Samo 14 odsto očekuje poboljšanje, dok 62 odsto predviđa pogoršanje. Nešto više od polovine misli da će crno crvena koalicija opstati do kraja mandata 2029. godine, dok 43 odsto predviđa njen raspad pre isteka roka.

Filip Gašpar, politički savetnik AfD-a za PINK.rs, rekao je da oni sa 26 odsto podrške jasno vode ispred CDU/CSU.

- To je dokaz da Nemačka želi promenu i da narod podržava naš kurs uprkos stalnim napadima. Merc je na najnižem rejtingu od početka mandata, a crno crvena koalicija je izgubila poverenje jer se bavi ideološkim projektima umesto zaštitom granica, industrije i blagostanja. Građani poručuju da će svako ko vodi politiku protiv interesa svoje zemlje biti smenjen. AfD je snaga koja vraća Nemačku na prvo mesto, sa konkretnim rešenjima za sigurnost, ekonomiju i dostojanstven život - poručio je Gašpar.