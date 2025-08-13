AKTUELNO

Otkrivena tajna lokacija sastanka Tramp - Putin! Nezamisliva sila čuva trenutno najvažnije mesto na planeti

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP//ALEXEI DRUZHININ, SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO,Tanjug AP/Evan Vucci ||

Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina, koji je zakazan na Aljasci, održaće se u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson, prenosi Si-En-En pozivajući se na dobro upućene izvore.

Prema navodima američke televizije, organizatori su zaključili da je jedini grad u ogromnoj saveznoj državi koji može da bude odgovarajuće mesto za održavanje samita Enkoridž. Od svih lokacija, jedino združena baza Elmendorf-Ričardson, smeštena na severnoj periferiji grada, ispunjavala je bezbednosne i logističke uslove za ovaj istorijski susret, navodi CNN.

Sagovornici kanala naveli su da je Bela kuća želela da izbegne scenario u kojem bi ruski lider i njegova pratnja bili primljeni na američkoj vojnoj lokaciji. Međutim, zbog vrhunca turističke sezone na Aljasci, nije bilo moguće pronaći drugo adekvatno mesto za održavanje samita.

Šta čini ovu bazu posebnom:

U njoj se nalazi sedište NORAD-a, zaduženog za stalnu kontrolu vazdušnog prostora Aljaske i presretanje svih uljeza – što je logično za lokaciju na kojoj je potrebna snažna PVO zaštita i potpuno obezbeđenje perimetra.

Na združenoj bazi Elmendorf-Ričardson stacionirano je 3. krilo američkog ratnog vazduhoplovstva, opremljeno lovcima F-22 „Raptor“, avionima za daljinsko radarsko otkrivanje E-3 „Sentri“ i transportnim avionima C-17, što omogućava vrhunske kapacitete za obezbeđenje, komunikaciju i transport.

U kopnenom delu baze raspoređene su jedinice 11. vazdušno-desantne divizije „Arctic Angels“, koje dodatno jačaju bezbednosni prsten i omogućavaju brzo razmeštanje snaga.

Sastanak Trampa i Putina u Enkoridžu zakazan je za petak, 15. avgust.

Autor: A.A.

