Zemljotres uzdrmao Novi Zeland: Hiljade osetile potres, epicentar blizu grada!

Novi Zeland je danas pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale, a potres je uznemirio hiljade ljudi na Severnom ostrvu ove seizmički aktivne zemlje, prenosi AP.

Prema podacima novozelandske geološke agencije GeoNet, epicentar zemljotresa bio je 20 kilometara južno od grada Hejstingsa, u regionu zaliva Hoks, na dubini od 30 kilometara.

Iako nema izveštaja o materijalnoj šteti, gotovo 6.000 ljudi prijavilo je da su osetili podrhtavanje tla. GeoNet je ocenio potres kao umeren, ali s obzirom na to da se dogodio u jednoj od najaktivnijih seizmičkih zona Novog Zelanda – nervoza među stanovništvom je prisutna.

Zaliv Hoks je poznat po svojoj seizmičkoj istoriji – podsetimo, 1931. godine, razorni zemljotres u toj oblasti odneo je 256 života i ostavio trajne posledice u seizmičkoj svesti nacije.

Novi Zeland, koji broji oko pet miliona stanovnika, nalazi se na pacifičkom „Vatrenom prstenu“ – geološki nestabilnom području gde se sudaraju tektonske ploče, što često uzrokuje zemljotrese i vulkanske erupcije.

Za sada nema razloga za paniku, ali nadležne službe ostaju u pripravnosti, a seizmolozi nastavljaju da prate situaciju.

Autor: Dalibor Stankov