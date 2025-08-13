Kriptovalute skočile za sedam i 14 odsto, a nije reč o bitkoinu: Jedna vredi više od 4.000 evra

Vrednost bitkoina je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,21 odsto na 102.988,75 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata je iznosio 62,4 milijarde evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 73 u kategoriji "pohlepa", više nego juče kada je bilo na nivou 68 u istoj kategoriji.

Na berzama vlada vrlo dobro raspoloženje i sve glavne kriptovalute su u porastu.

Vrednost itirijuma (ETH) je porasla za 7,04 odsto na 4.015,15 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 5,55 odsto na 730,51 evro.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 14,29 odsto na 172,95 evra, a avalanš (AVAX) za 7,12 odsto na 21,46 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 2,96 evra, što je za 2,18 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SKL, SANTOS i ZK.

Autor: S.M.