Melanija Tramp zapretila Hanteru Bajdenu: Traži milijardu dolara, OVO je razlog

Prva dama SAD Melanija Tramp poslala je Hanteru Bajdenu pravno upozorenje u kojem traži odštetu od milijardu dolara, tvrdeći da je izneo "lažne, klevetničke, uvredljive i provokativne izjave" o njoj. Upozorila ga je da odmah ukloni i povuče te izjave, te da joj se izvini, ili će protiv njega pokrenuti sudski postupak, prenosi Fox News.

Fox News ekskluzivno je pribavio pismo koje je 6. avgusta Hanteru Bajdenu i njegovom advokatu Ejbu Louvelu poslao Alehandro Brito, advokat koji zastupa prvu damu u parničnim postupcima.

Brito je zahtevao da Bajden "odmah povuče lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive izjave iznete o gospođi Tramp", koje su izrečene u video-intervjuu za Channel 5 sa Endruom Kalahenom, objavljenom na Jutjubu početkom avgusta.

Fox News je kontaktirao Channel 5 i Endrua Kalahena radi komentara, ali nije dobio odgovor.

"Nepridržavanje ovog zahteva ostaviće gospođu Tramp bez izbora osim da iskoristi sva pravna sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi nadoknadila ogromnu finansijsku i reputacionu štetu koju ste joj naneli", napisao je Brito.

U video-intervjuu pod nazivom "Povratak Hantera Bajdena", bivši predsednikov sin izjavio je: "Epstajn je upoznao Melaniju sa Trampom. Veze su, kao, toliko široke i duboke."

Bajden je takođe tvrdio da je "Džefri Epstajn upoznao Melaniju, i da su se tako Melanija, sadašnja prva dama, i predsednik upoznali."

"Ove lažne, omalovažavajuće, klevetničke i zapaljive izjave izuzetno su skandalozne i naširoko su distribuirane putem različitih digitalnih medija", napisao je Brito.

"Štaviše, video su potom objavili razni mediji, novinari i politički komentatori sa milionima pratilaca na društvenim mrežama, koji su ove lažne i klevetničke tvrdnje proširili do desetina miliona ljudi širom sveta."

Brito je dodao: "Kao posledicu toga, naneli ste gospođi Tramp ogromnu finansijsku i reputacionu štetu."

Brito je naveo da je Bajdenov "izvor" za lažne tvrdnje "serijski fabulista Majkl Vulf, čije su laži objavljene u The Daily Beast u članku pod naslovom 'Melanija Tramp veoma umešana u Epstajnov skandal: Autor'."

"Nakon što je pre samo nedelju dana primio naše pismo sa zahtevom da prestane i odustane od te priče, The Daily Beast se izvinio gospođi Tramp i povukao lažne i klevetničke tvrdnje iz članka tako što ga je u potpunosti obrisao", napisao je Brito.

"Uprkos tome, vi ste neopravdano računali na lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive tvrdnje gospodina Vulfa o gospođi Tramp i zlonamerno odlučili da ih ponovo objavite."

Brito je upozorio Bajdena da nema "nikakvu održivu odbranu od ogromne reputacione i finansijske štete" koju je naneo prvoj dami.

"Vremensko poklapanje ovog videa je očigledno i naglašava stvarnu zlu nameru iza odluke da ga objavite, s obzirom na očiglednu neistinitost izjava", napisao je Brito.

"S obzirom na vašu ogromnu istoriju korišćenja imena drugih - uključujući vaše prezime - za ličnu korist, jasno je da ste objavili ove lažne i klevetničke izjave o gospođi Tramp kako biste privukli pažnju na sebe."

Brito je, u ime prve dame, zahtevao da Hanter Bajden "odmah objavi punu i korektnu ispravku videa i svih drugih lažnih, klevetničkih, omalovažavajućih, obmanjujućih i zapaljivih izjava o gospođi Tramp, na jednako upadljiv način kao što su prvobitno objavljene".

Takođe je, u ime prve dame, zahtevao da Bajden "odmah uputi izvinjenje za lažne, klevetničke, omalovažavajuće, obmanjujuće i zapaljive izjave o gospođi Tramp".

Brito je naložio Bajdenu da ne "uništava, skriva ili menja bilo kakve papirne ili elektronske fajlove, fizičke dokaze“ ili druge zapise povezane sa lažnim tvrdnjama, uključujući komunikaciju u vezi sa Melanijom Tramp, zapise o njegovim izvorima i bilo koja dokumenta ili podatke o gospođi Tramp.

"Ako se ne budete pridržavali navedenog do 7. avgusta 2025. u 17:00 po istočnom vremenu, gospođa Tramp neće imati drugog izbora osim da sprovede svoja pravna i pravična prava, uključujući i podnošenje tužbe za odštetu u iznosu od preko milijardu dolara", napisao je Brito. "Smatrajte se upozorenim."

Izvor blizak slučaju rekao je za Fox News Digital da se Bajden nije pridržavao zahteva do određenog roka.

Izvor je naveo da su Bajden i njegov tim "pustili da procuri pismo" advokata prve dame "prijateljski nastrojenom novinaru", što "pokazuje koliko su duboko zabrinuti zbog Hanterove ozbiljne odgovornosti za širenje klevetničkih laži".

Nije jasno kom novinaru i za koji medij je pismo prosleđeno.

Bajden i Louvel nisu odmah odgovorili na zahtev Fox News za komentar.

Pismo dolazi nakon što je The Daily Beast povukao članak u kojem su iznete tvrdnje novinara Vulfa da je Melaniju Tramp svom mužu Donaldu Trampu predstavio modni agent povezan sa Epstajnom, nakon što su advokati prve dame osporili članak.

"Napomena urednika: Nakon što je priča objavljena, The Daily Beast je primio pismo advokata prve dame Melanije Tramp osporavajući naslov i sadržaj članka. Nakon što smo pregledali slučaj, The Beast je uklonio članak i izvinio se za bilo kakvu zabunu ili nesporazum“, objavljeno je umesto članka. URL stranice sada je izmenjen i glasi: thedailybeast.com/epstein-this-story-has-been-removed."

Takođe, ovo dolazi i nakon što se Džejms Karvil izvinio prvoj dami zbog ponavljanja iste tvrdnje.

Karvil je najnoviju epizodu svog podkasta Politics War Room započeo pravnom napomenom.

"U prošlonedeljnoj epizodi podkasta razgovarali smo sa Džadom Legumom", rekao je. "Nakon epizode, primili smo pismo advokata Melanije Tramp. On je osporio naslov jednog od Jutjub videa iz te epizode i nekoliko komentara koje sam izneo o prvoj dami. Pogledali smo ono na šta su se žalili, uklonili video i izbacili te komentare iz epizode. Takođe povlačim te izjave i izvinjavam se."

Pomoćnik prve dame Nik Klemens rekao je za Fox News Digital u saopštenju: "Advokati prve dame Melanije Tramp aktivno obezbeđuju hitno povlačenje i izvinjenja onih koji šire zlonamerne, klevetničke laži. Istinit prikaz kako se prva dama upoznala sa predsednikom Trampom nalazi se u njenoj bestseler knjizi 'Melania'."

Prva dama je podelila snimak ekrana transkripta izvinjenja i precrtani snimak ekrana videa epizode pod nazivom "Epstajnova veza: Tramp i Melanija".

