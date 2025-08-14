Tragedija u Holandiji: Pao balon sa 34 ljudi, ima mrtvih i povređenih (VIDEO)

Jedna osoba je poginula, a pet je povređeno kada je balon na vruć vazduh u sredu uveče prinudno sleteo u selu De Hove u Frieslandu u Holandiji.

Balon, u kojem je bilo 34 ljudi, zatekao je iznenadni jak udar vetra tokom sletanja, saopštila je Kraljevska holandska aeronautička asocijacija (KNVvL), javlja NL Times.

Nesreća se dogodila na livadi u blizini De Hovea oko 21:00. Prema navodima KNVvL-a, balon je polako počeo da se spušta za sletanje kada ga je zahvatio nalet vetra. Balon je naglo udario o tlo, zbog čega se korpa odbila. Pet ljudi je ispalo iz nje.

Hitne službe su reagovale u velikom broju, poslale su 14 ambulantnih vozila, mobilni medicinski tim, dva dežurna medicinska službenika, tim za hitne intervencije Crvenog krsta, dva vazdušna ambulantna helikoptera i medicinsko vozilo na mesto nesreće. Proglašena je vanredna situacija Grip 1, što znači da sve angažovane službe odgovaraju jednom komandantu radi lakše koordinacije.

"Možete da zamislite, 34 osobe u jednoj takvoj korpi odmah izazivaju veliku paniku", rekao je Jan Viljem Zvart, portparol Veiligheidsregio Friesland, kancelarije za lokalne hitne službe. "Balon koji poskakuje po zemlji ima ogroman uticaj. Taj uticaj može biti i unutrašnji."

Jedna osoba je preminula na licu mesta, a petoro je prevezeno u bolnicu na lečenje. Prema rečima Zvarta, hitne službe su reanimirale jednu osobu pre nego što su je prevezle u bolnicu. Nije mogao da komentariše trenutno stanje povređenih.

Muškarac iz Herenvena svedočio je nesreći dok se vraćao kući. "Desilo se vrlo brzo i iznenada", rekao je za RTL Nieuws. "Isprva sam hteo da malo sačekam pre nego što nastavim da vozim, da vidim kako će balon početi da sleće. Ali pre nego što sam i stao, video sam kako balon prilično jako udara o tlo. Činilo se kao da mu se brzina povećava umesto da se smanjuje. Odbio se od zemlje, ali je zatim otišao i dosta visoko. I to se ponovilo nekoliko puta."

Vazduhoplovna policija istražuje nesreću. Prema navodima Omrop Fryslân-a, balon je poleteo iz Jure i jedan je od najvećih koji još lete u Holandiji.

Autor: Marija Radić