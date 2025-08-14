AKTUELNO

Dali sve od sebe, pa iscrpljeni pali na asfalt: Potresna fotografija grčkih vatrogasaca postala viralna (FOTO)

Grčka se suočava sa najtežim danima ove sezone šumskih požara, a situacija je posebno kritična u Prevezi, Hiosu i Zakintosu.

Jedna fotografija na kojoj se nalaze grčki vatrogasci postala je viralna na društvenim mrežama, a dokazuje da su iscrpljeni, ali nepokolebljivi.

- Na asfaltu Hiosa, iscrpljeni, nakon što su dali sve od sebe! Minut predaha da bi mogli nastaviti borbu. Na Hiosu, u Ahaji, u Prevezi – širom zemlje. Poštovanje. Podrška. Zahvalnost. Hrabrost i snagu želimo grčkim vatrogascima - navodi se u objavi na Fejsbuk stranici Grčka info.

Ova fotografija dirnula je mnoge.

- To su svakodnevni heroji. Za njih je svaki dan negde na nekom mestu rat, nema primirja. Rat sa stihijom, vatrenom, vodenom. Rat sa ruševinama ispod kojih su zivoti, rat sa skršenim automobilima u kojima neko čeka da vidi to odelo taj šlem, i da zna da je došao spas. Oni su prvi kada je najteže, oni su tu kada svi spavamo, oni su spremni stići, ali nikad uteći, i uvek i vazda na pravom mestu u pravo vreme postojati. To su vatrogasci - navodi se u jednom od komentara.

