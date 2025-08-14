Korak bliže univerzalnom antivirusnom leku: Ova terapija je spas svih problema

Terapija zasnovana na mRNK mogla bi biti pogodna da postane univerzalni virusni lek, a to potvrđuje i eksperiment koji je rađen na životinjama.

Istraživački tim je otkrio da možemo da se pripremimo za viruse i prehlade, iako ne postoji lek koji može sprečiti sve bolesti. U pitanju je terapija zasnovana na mRNK koja bi mogla biti pogodna da postane univerzalni virusni lek, a eksperimenti su rađeni na životinjama, piše New Scientist .

Ovo je objavljeno u studiji u časopisu "Science Translational Medicine", koju je sproveo istraživački tim koji bi stvorio lek koji štiti od svih virusa aktiviranjem imunog sistema pomoću iRNK. Ideja je bila da naše telo ne samo da proizvodi specifična antitela protiv virusa, već ćelije takođe oslobađaju interferone, koji zatim pokreću proizvodnju širokog spektra proteina važnih za borbu protiv virusa.

Kombinacija ovih faktora čini naš imuni sistem sposobnim za efikasnu odbranu, ali virusi se razmnožavaju tako brzo da u mnogim slučajevima ovaj odbrambeni mehanizam nema vremena da se aktivira pre nego što se jako razbolimo. Ako je već aktiviran, onda ćemo se u najgorem slučaju izvući sa blagom bolešću. Istraživači su prvobitno želeli da rade sa interferonima, ali takvi lekovi mogu imati ozbiljne neželjene efekte, pa su umesto toga uveli aktivirajuće proteine u ćelije koristeći iRNK.

Ovo je takođe bilo efikasno u eksperimentima sa ljudskim ćelijama, a kada je ovaj koktel dostavljen u pluća hrčaka, dao je tako dobre rezultate protiv Kovida, na primer, da istraživači kažu da ima potencijal da bude efikasan protiv gotovo svih virusnih bolesti. Ovo bi bilo veoma korisno jer trenutni lekovi deluju samo protiv određenih virusa, za razliku od penicilina, koji je revolucionisao lečenje bakterijskih infekcija, ili antibiotika koje danas poznajemo.

Naravno, metoda se još uvek ne može zaista koristiti u praksi i biće potrebna dalja istraživanja kako bi se iRNK u dovoljnim količinama dostavila specifičnim ćelijama gde je potrebna. Prema rečima istraživača, ovo takođe pokazuje činjenicu koju su stručnjaci ranije pomenuli da tehnologija ima potencijal izvan vakcina, a da ne pominjemo da ako je koktel koji se isporučuje ćelijama dovoljno raznolik, onda se ne može razviti otpornost poput one poznate kod antibiotika.

Međutim, moguće je da će istraživanje mRNK napredovati mnogo sporije nego što se očekuje u budućnosti, jer dok stručnjaci nazivaju tehnologiju revolucionarnom, zagovornici antivakcinacije godinama vode kampanju protiv mRNK vakcina.

Autor: S.M.