KAMION IZ ŠPANIJE ZAUSTAVLJEN NA AUTO-PUTU! Zaplenjena 1,3 tone kokaina u Francuskoj, procenjena vrednost do 40 miliona evra

Policija u gradu Bordo na jugozapadu Francuske zaplenili su 1,345 tonu kokaina skrivenu u tovaru kamiona, saopštile su danas lokalne vlasti.

Zaplena je izvedena 10. avgusta, kada je kamion koji je dolazio iz Španije zaustavljen na autoputu A63 nedaleko od Bordoa, prenosi Figaro.

Ispod tovara, istražitelji su pronašli 1,345 tonu kokaina raspoređenu u desetine džakova sakrivenih u drvenim kutijama.

Istraga je, kako navodi Figaro, počela početkom jula, kada je Odsek za istraživanje u Bordou primio poverljive informacije da se kamion koristi za transport narkotika između Španije i Francuske.

Procena tržišne vrednosti zaplenjene droge kreće se između 30 i 40 miliona evra, ukoliko bi bila prodata na crnom tržištu, saopštila je pukovnica Kristel Tarol, šefica Nacionalne jedinice za istragu (UNI) francuske žandarmerije.

Vozač kamiona, 36-godišnji Španac, uhapšen je i optužen za uvoz, posedovanje, transport i prodaju narkotika u okviru organizovane kriminalne grupe, kao i za članstvo u kriminalnoj organizaciji.

"Ova zaplena, jedna od najvećih u departmanu Žironda ukazuje na zabrinjavajući razvoj puta za uvoz kokaina u Evropu kroz jug Španije i Portugala", rekao je tužilac Reno Godeul.

Autor: S.M.