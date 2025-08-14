HAOS ZBOG VISOKIH TEMPERATURA: U Nemačkoj kolabiralo 14 dece u letnjem kampu! U hladu bilo 35 stepeni

Na temperaturi od 35 stepeni Celzijusovih u hladu, više dece je kolabiralo u letnjem kampu u Hikelhofenu, u nemačkoj državi Severna Rajna-Vestfalija, blizu granice sa Holandijom, javlja "Bild".

Letnje igre morale su naglo da budu prekinute jer je više od desetoro dece dehidriralo, pa je većina prebačena u obližnji Dom kulture da se rashladi, a jedno dete je moralo da bude prebačeno u dečiju kliniku iz predostrožnosti.

Dečaci i devojčice su, očigledno, proveli previše vremena na direktnom suncu i potcenili snagu vrućine, navodi nemački list i dodaje da su vaspitači reagovali brzo i pozvali Hitnu pomoć.

"Isprva je prijavljeno da je dvoje ili troje dece imalo problema sa cirkulacijom", rekao je portparol vatrogasne službe Hikelhofena Jozef Lers.

Međutim, situacija se pogoršavala i prema rečima portparola, broj se neprestano povećavao.

Hitna pomoć je pregledala 63 dece i tinejdžera iz cele Severne Rajne-Vestfalije, a mnogima je bio dovoljan savet da popiju vodu.

Međutim, kod 14 dece i tinejdžera stanje je bilo ozbiljnije - njihova dehidracija je bila toliko jaka da su prebačeni u obližnji Dom kulture, gde su mogli da se rashlade i dobiju dovoljno tečnosti.

"Ugrožena deca imaju između 8 i 12 godina, a među njima je bilo i 13-godišnjaka", rekao je portparol vatrogasne službe.

Lekar Hitne pomoći odlučio je da se ta deca ne vraćaju u kamp i roditelji su došli po njih.

Jedno dete je, kako se navodi, moralo da bude prebačeno u dečiju kliniku iz predostrožnosti jer su njegovi vitalni parametri bili "na granici".

