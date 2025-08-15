TRAGEDIJA NA ALPIMA: Poginulo dvoje planinara, tela locirana iz helikoptera

Dvoje italijanskih planinara poginulo je juče u nesreći koja se dogodila na planinskom masivu Monte Roza u Alpima, na granici sa Švajcarskom, preneli su italijanski mediji.

Muškarac i žena stradali su u nesreći na planinskom vrhu Kastore, prenela je agencija Ansa. Spasilački tim regiona Vale d’Aosta uspeo je da tokom popodneva izvuče njihova tela.

Ekipe su alarmirane jutros, nakon što niko nije uspeo da uspostavi kontakt sa dvoje planinara koji su prenoćili u planinskoj kući Kvintino Sela.

Njihova tela su locirana iz helikoptera, prenela je Ansa. Istragu o incidentu preuzela je policija iz grada Červinija, koja će utvrditi sve okolnosti nesreće.

Autor: Marija Radić