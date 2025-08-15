AKTUELNO

Svet

TRAGEDIJA NA ALPIMA: Poginulo dvoje planinara, tela locirana iz helikoptera

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Dvoje italijanskih planinara poginulo je juče u nesreći koja se dogodila na planinskom masivu Monte Roza u Alpima, na granici sa Švajcarskom, preneli su italijanski mediji.

Muškarac i žena stradali su u nesreći na planinskom vrhu Kastore, prenela je agencija Ansa. Spasilački tim regiona Vale d’Aosta uspeo je da tokom popodneva izvuče njihova tela.

Ekipe su alarmirane jutros, nakon što niko nije uspeo da uspostavi kontakt sa dvoje planinara koji su prenoćili u planinskoj kući Kvintino Sela.

Njihova tela su locirana iz helikoptera, prenela je Ansa. Istragu o incidentu preuzela je policija iz grada Červinija, koja će utvrditi sve okolnosti nesreće.

pročitajte još

JOŠ DANAS I SUTRA VRUĆINE, PA PREOKRET! RHMZ najavio zahlađenje od ovog datuma: Temperatura pada, biće i pljuskova i grmljavine

Autor: Marija Radić

#Helikopter

#Italija

#Nesreća

#planinari

#tela

POVEZANE VESTI

Svet

TRAGEDIJA NA ALPIMA! Poginula dvojica planinara, jedan završio u jezeru, a evo gde su pronašli drugog

Svet

TEŽAK SUDAR AUTOMOBILA I CISTERNE: Poginulo dvoje mladih

Svet

GROM UDARIO TROJE PLANINARA, MRTVI NA MESTU: Poginuli Austrijanac, njegov brat i supruga, u pretrazi helikopterom uočena nepomična tela

Region

Tragedija kod Trebinja: U stravičnoj nesreći POGINULA JEDNA OSOBA, dvoje teško povređeno

Region

DETE (4) POGINULO NAKON PADA METALNE OGRADE Tragedija u Bijelom Polju: Naložena obdukcija

Region

Stravična nesreća u Hrvatskoj: Dvoje mrtvih, četvoro teško povređenih