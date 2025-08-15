AKTUELNO

Svet

Najnovije informacije o požarima u Grčkoj: Situacija stabilnija u Ahaji i Stratoni, aktivan front na Hiosu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis ||

Vatrogasne službe u Grčkoj i dalje se bore sa požarima u više delova zemlje, dok se situacija na frontovima u Ahaji i Stratoni postepeno poboljšava.

Najkritičnije je i dalje na ostrvu Hios, gde je i dalje aktivan požar između sela Leptopoda i Kambija, saopštio je jutros javni servis ERT.

Požar koji je izbio sinoć oko 20.30 časova u šumskom području u Stratoniju, na Halkidikiju, delimično je stavljen pod kontrolu i nema pretnje po stambena područja, saopštile su vatrogasne službe.

Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis

Kako je preneo "Katimerini", 60 vatrogasaca sa 20 vozila i tri grupe pešačkih jedinica mobilisano je da gasi požar.

Prema izveštaju ERT-a, u Ahaji se situacija u vezi sa požarom u Balasu poboljšala.

Izvršena su dva hapšenja zbog jučerašnje ponovne pojave požara u tom području.

Veoma visok rizik od požara danas je na snazi u Atici, Peloponezu, Stereji, Tesaliji, Centralnoj Makedoniji, Istočnoj Makedoniji i Trakiji, Severnom i Južnom Egeju, preneli su lokalni mediji.

pročitajte još

'UNIVERZITET U NOVOM SADU ISPAO SA ŠANGAJSKE LISTE' Jovanov: Čestitke Pajtiću i Gruhonjiću i svim blokaderima za ovaj 'podvig'

Autor: Marija Radić

#Grčka

#Požar

#Vatrogasci

#gašenje

#šume

POVEZANE VESTI

Hronika

Najnovije informacije o stanju povređenih u nesreći u Novom Sadu

Društvo

MUP se oglasio o požarima u Srbiji: Ovo je trenutna situacija sa požarima u Srbiji, jedan okrug i dalje jako ugrožen

Hronika

Bokser iz Kaluđerice PREŽIVEO 3 POKUŠAJA UBISTVA: Napadač uhapšen u Grčkoj, evo kako teče istraga

Svet

Najnovije informacije iz Los Anđelesa: U požarima poginulo 11 osoba, više od 300.000 ljudi evakuisano

Hronika

Vatrena stihija guta kuću u Čačku! IMA POVREĐENIH! Vatrogasci na terenu, usled buktinje se urušio krov

Svet

SCENE KAO BIBLIJSKA KATASTROFA! Na destinacijama gde Srbi najviše letuju VATRA briše sve pred sobom - Hiljade evakuisanih dok čitava ostrva NESTAJU u