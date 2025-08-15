Najnovije informacije o požarima u Grčkoj: Situacija stabilnija u Ahaji i Stratoni, aktivan front na Hiosu

Vatrogasne službe u Grčkoj i dalje se bore sa požarima u više delova zemlje, dok se situacija na frontovima u Ahaji i Stratoni postepeno poboljšava.

Najkritičnije je i dalje na ostrvu Hios, gde je i dalje aktivan požar između sela Leptopoda i Kambija, saopštio je jutros javni servis ERT.

Požar koji je izbio sinoć oko 20.30 časova u šumskom području u Stratoniju, na Halkidikiju, delimično je stavljen pod kontrolu i nema pretnje po stambena područja, saopštile su vatrogasne službe.

Kako je preneo "Katimerini", 60 vatrogasaca sa 20 vozila i tri grupe pešačkih jedinica mobilisano je da gasi požar.

Prema izveštaju ERT-a, u Ahaji se situacija u vezi sa požarom u Balasu poboljšala.

Izvršena su dva hapšenja zbog jučerašnje ponovne pojave požara u tom području.

Veoma visok rizik od požara danas je na snazi u Atici, Peloponezu, Stereji, Tesaliji, Centralnoj Makedoniji, Istočnoj Makedoniji i Trakiji, Severnom i Južnom Egeju, preneli su lokalni mediji.

Autor: Marija Radić