CRNI BILANS: U Indiji i Pakistanu u poplavama poginulo najmanje 176 osoba

Najmanje 176 ljudi poginulo je, a na desetine nestalo u poplavama koje su pogodile Indiju i Pakistan u protekla 24 sata, saopštili su danas zvaničnici.

Spasioci su uspeli da na bezbedno prebace 1.600 ljudi iz dva planinska okruga u ovim zemljama, preneo je AP.

U indijskom delu Kašmira spasioci danas tragaju za nestalima u udaljenom himalajskom selu Čositi, nakon što je dan ranije najmanje 60 osoba izgubilo život, a 80 nestalo.



Operacije spasavanja obustavljene su tokom noći, a do sada je spaseno skoro 300 ljudi.

Zvaničnici navode da se veruje da je veliki broj nestalih osoba odnela bujica nakon što je nagla i velika količina kiše izazvala bujične poplave i klizišta.

Najmanje 50 teško povređenih nalazi se u lokalnim bolnicama, a zvaničnik za upravljanje vanrednim situacijama Mohamed Iršad kazao je da bi se broj nestalih mogao povećati.

Poplava je pogodila juče tu oblast u trenutku kada su se vernici okupljali na ručku pre planiranog uspona ka himalajskom hramu.

Na terenu su spasioci, koji koriste lopate i konopce i prelaze improvizovane mostove u potrazi za nestalima.

Lokalne vlasti navode da bi ispod ruševina moglo da bude još 100 do 150 ljudi.

Ovo je druga velika nepogoda na Himalajima za nešto više od nedelju dana, nakon što je poplava pogodila selo u indijskoj državi Utarakand.

Premijer Indije Narendra Modi je, u obraćanju povodom Dana nezavisnosti, rekao da se zemlja suočava sa nizom prirodnih nepogoda, uključujući klizišta i provale oblaka.

Indijski meteorološki zavod upozorio je da iznenadne obilne padavine mogu da izazovu teške posledice u planinskim područjima tokom sezone monsuna.

U severnom i severozapadnom Pakistanu je poginulo najmanje 116 ljudi, dok se 35 osoba vode kao nestale, naveli su lokalni zvaničnici.

U okrugu Buner u provinciji Kiber Pahtunkva, poginulo je najmanje 56 ljudi, a na desetine su povređene.

Spasioci nastoje da pomognu ugroženima uz podršku brodova i helikoptera, a broj nestalih će se najverovatnije povećati, kazao je lokalni zvaničnik.

Žrtve su zabeležene i u regijama Gilgit-Baltistan, Bajaur i Batagram.

Gilgit-Baltistan, regija bogata glečerima sa 75 odsto zaliha vode Pakistana, suočava se sa čestim poplavama i klizištima uz Karakoram Hajvej - ključnu saobraćajnicu ka Kini.

Prema naučnom izveštaju mreže "World Weather Attribution", padavine u periodu od 24. juna do 23. jula bile su od 10 do 15 odsto intenzivnije zbog klimatskih promena, što pogoduje pojavi jakih, lokalnih olujnih pljuskova.

Autor: S.M.