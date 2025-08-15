Važno obaveštenje za roditelje u Srbiji! Krajem avgusta biće isplaćeno 20.000 dinara

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović izjavio je danas da će krajem avgusta roditeljima osnovaca u Nišu biti isplaćeno po 20.000 dinara za nabavku udžbenika i druge opreme za novu školsku godinu.

Pavlović je rekao da će Grad preneti sredstva osnovnim školama koje će roditeljima učenika od prvog do osmog razreda osnovnih škola isplatiti pomoć da opreme decu za školu.

- To je mera koja je izuzetna. Nećemo uslovljavati da to moraju biti besplatni udžbenici, nego ćemo dati 20.000 dinara da roditelji mogu da kupe sveske, olovke i knjige ukoliko je potrebno, ili patike i jaknu detetu za predstojeću školsku godinu - kazao je Pavlović.

On je kazao da je jedan od najvažnijih projekata u Nišu izgradnja novog porodilišta i naveo da je u izradi projektna dokumentacija i da se očekuje da će ove ili naredne nedelje biti izdati lokacijski uslovi za novo porodilište.

- To je najlepši poklon koji možemo pokloniti Nišlijama, ukoliko dobijemo građevinsku dozvolu i prijavu radova do kraja ove godine, kamen temeljac možemo da položimo početkom naredne godine, a nadam se i izgradnji u roku od dve do tri godine - rekao je Pavlović.

Naglasio je da je taj projekat važan za razvoj mladih porodica i ostanak mladih u Nišu.

3,5 km novih ulica izgrađeno u prethodnih godinu dana, a 9,5 km rekonstruisano.

U saradnji sa Putevima Srbije radi se na izgradnji dva važna putna pravca koja povezuju okolna sela, jedan u opštine Crveni Krst, drugi u opštinu Pantelej u dužini od 25 km, što je izuzetno i puno će pomoći građanima tih naselja.

Važna je i počela Izgradnja železničke obilaznice u Nišu i drago mi je da država prepoznaje to i da finansira ovako velike projekte sa ciljem da se pruga izmesti koja deli dve najveće opštine u Nišu, to su opština Palilula i opština Medijana.



- Ta pruga danas prolazi kroz srce Niša, izmestićemo je da bude na obodu Niša kako bismo pre svega smanjili gužve u samom centru grada i izmestili brz železnički saobraćaj na obode grada - rekao je Pavlović.

Dodao je da je u fazi planiranja i izgradnja brze železničke pruge Niš-Beograd i da se očekuje da radovi počnu tokom sledeće godine.

Govoreći o novim investicijama i otvaranju novih radnih mesta u Nišu, Pavlović je rekao da se intenzivno radi na izgradnji novih radnih zona i dodao da je radna zona Sever-2 skoro potpuno infrastrukturno opremljena u kojoj će biti kompanija ''Ariston'' , a da u radnu zonu na istoku grada dolazi kompanija ''Palfinger''.

- Od tih kompanija očekujemo veće zapošljavanje ove godine. Tu je i kompanija CTP i nova nemačka kompanija, koja će poslovati u okviru CTP-a koja će, nadam se, u narednih pet godina zaposliti 800 Nišlija - rekao je Pavlović.

Autor: S.M.