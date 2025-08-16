TRAMP PUTINU U RUKE PREDAO MELANIJINO PISMO! Zvaničnici Bele kuće otkrili za Rojters šta se desilo na samitu na Aljasci

Donald Tramp i Vladimir Putin sastali su se na Aljasci iza zatvorenih vrata. Tema razgovora: bezbednost, geopolitika i odnosi SAD–Rusija. Evo svih detalja.

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin održali su sastanak na Aljasci, a ovaj samit u 2025. bio je njihov prvi susret licem u lice posle šest godina.

Sastanak je trajao oko tri sata, nakon čega je usledila konferencija za medije od 12 minuta na kojoj novinari nisu mogli da postavljaju pitanja američkom i ruskom predsedniku.

Tramp lično uručio Putinu Melanijino pismo

Rojters je obavio, pozivajući se na dva neimenovana zvaničnika Bele kueć da je Tramp tokom samita na Ajasci lično u ruke Putinu predao pismo svoje supruge Melanije.

Navodi se da se radi o pismu lične sadržine u vezi sa teškom situacijom dece u Ukrajini i Rusiji, posebno dece otete tokom sukoba.

Izvori britanske agencije nisu otkrili sadržaj pisma.

Skaj njuz navodi da prva dama SAD, rođena u Sloveniji, nije išla sa Trampom na Aljasku.

Podseća se da je Ukrajina ranije nazvala ratnim zločinom koji ispunjava UN definiciju genocida sve otmice desetina hiljada dece odvedenih u Rusiju ili na teritoriju koju je Rusija okupirala, bez saglasnosti porodice ili staratelja.

Moskva je saopštila da štiti ranjivu decu držeći id podalje od ratne zone.

Autor: A.A.