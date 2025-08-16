AKTUELNO

Svet

Razvod od Putina prebolela je odmah: Ljudmila nakon predsednika Rusije pala u zagrljaj 20 godina mlađeg

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP ||

Predsednik Rusije oženio se sa ljubavi iz mladosti i sa njom dobio 2 ćerke.

Vladimir Putin godinama je najmoćniji čovek Rusije, a spada u jedne i od najmoćnijih na svetu. Predsednik Rusije oduvek je bio magnet za žene, međutim, jedna ga je sa lakoćom prebolela. Njegova bivša supruga Ljudmila preudala se nakon samo godinu dana.

Samo godinu dana nakon razvoda, 2015. godine, Ljudmila se ponovo udala. Njen izabranik bio je Artur Očeretni – bivši triatlonac i uspešan biznismen, mlađi od nje čitavih dvadeset godina.

Ljudmila i Vladimir decenijama su bili zajedno, imaju dve ćerke i brak koji je okončan 2014.

Ljubav koja ruši predrasude

Njihov brak postao je dokaz da žene posle razvoda ne moraju da ostanu “senke svojih muževa”. Ljudmila je pokazala da je moguće krenuti ispočetka – u drugoj zemlji, sa mlađim partnerom, novim prezimenom i sa osmehom na licu. Danas je poznata kao Ljudmila Očeretnaja.

Vila iz snova i gorki epilog

Njihov dom u Francuskoj, luksuzna vila “Suzana” u Bijaricu, vredna oko šest miliona evra, bio je simbol tog novog početka. Smeštena na brdu, sa pogledom na Biskajski zaliv, kuća je imala sve što bi mogla da poželi bivša prva dama. Međutim, 2023. godine evropske vlasti su je konfiskovale, jer je bila povezana sa sankcijama protiv Rusije.

Život daleko od očiju javnosti

Iako su izgubili francusku rezidenciju, Ljudmila i Artur nastavili su život između Moskve i Evrope. Diskretni, ali nikada potpuno izvan fokusa, njih dvoje podsećaju da – ljubav posle moći nije nemoguća.

Autor: A.A.

#Razvod

#Vladimir Putin

#ljudmila

#supruga

POVEZANE VESTI

Politika

STIGLA ČESTITKA I OD PUTINA: Predsednik Rusije čestitao rođendan predsedniku Vučiću

Domaći

RAZVELA SE OD 15 GODINA MLAĐEG A SAD PROGOVORILA O UDAJI: Mina Kostić otvoreno o svom idealnom muškarcu, na ruci osvanuo prsten

Politika

POGLEDAJTE ŠTA JE VUČIĆ DOBIO OD PUTINA Pokloni predsednika Rusije sve govore - evo koliko poštuje Srbiju i Vučića: Sat, puška, knjiga, vino

Domaći

Veljko Kuzmančević se razgolitio, pa javno zakukao: Evo šta je ostalo od mene posle 10 godina braka s Vericom (FOTO)

Politika

TAČNO U 9 ČASOVA: Vučić se sutra sastaje sa ambasadorom Rusije u Beogradu

Domaći

'SVAKAKO JE LEPA PRIČA...' Prvo oglašavanje Elme Sinanović nakon priče da je smuvala 15 godina mlađeg kolegu