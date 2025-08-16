AKTUELNO

Svet

VIDEĆEMO SAD 'VELIKE IGRAČE' U EU: Fico se oglasio o sastanku Putina i Trampa na Aljasci

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alexander Nemenov ||

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da pozdravlja proces koji su predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin započeli na Aljasci o okončanju rata u Ukrajini, navodeći da će naredni dani pokazati da li će velike zemlje Evropske unije to podržati.

- Predsednici su pokrenuli vitalni proces na Aljasci - naveo je Fico u izjavi objavljenoj na Fejsbuku.

Fico je istakao da će naredni dani pokazati da li će "veliki igrači" u EU podržati ovaj proces ili će se, kako je naveo, "nastaviti neuspešna evropska strategija pokušaja slabljenja Rusije" kroz sukob u Ukrajini slanjem finansijske, političke i vojne pomoći Kijevu.

Na Aljasci je u petak održan sastanak Putina i Trampa koji je u užem formatu završen nakon dva sata i 45 minuta.

Tramp i Putin saopštili su nakon razgovora na Aljasci da je ostvaren veliki napredak, da je postignut dogovor koji će otvoriti put ka miru u Ukrajini, ali da se još nije došlo do primirja.

Autor: D.B.

#Premijer

#Robert Fico

#aljsska

#putin

#slovačka

#tramp

POVEZANE VESTI

Svet

POČEO RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA: Oglasio se Kremlj o dijalogu dvojice predsednika

Svet

Počeo razgovor Putina i Trampa

Svet

Fico: Podržaću referendum o ukidanju sankcija Rusiji ako bude raspisan

Svet

PRIČALI VIŠE OD DVA SATA: Završen razgovor Trampa i Putina

Svet

NE DAMO PARE ZA RAT Fico poručio: Slovačka neće pružiti finansijsku i vojnu podršku Ukrajini za nastavak sukoba

Svet

FICO JASAN: Ponovo bih otišao u Moskvu na proslavu Dana pobede