'OVO JE NOŽ U LEĐA' Ukrajinci kipte od besa zbog Trampa: Putin ima veoma dobar razlog za sreću

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Prema izvorima Fajnenšel tajmsa, predsednik Rusije Vladimir Putin je od Donalda Trampa zatražio da Ukrajina povuče svoje snage iz Donjecka i Luganska kao uslov za okončanje rata, prvi čovek SAD se složio, a Ukrajinci su, logično, besni.

„Ovo je nož u leđa“, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik za Fajnenšel tajms. „On samo želi brz dogovor“, dodao je drugi. Aleksandar Merežko, predsednik Odbora za spoljne poslove ukrajinskog parlamenta, opisao je sastanak jednom rečju: „Strašno“.

„Tramp se praktično složio sa Putinom i obojica bi sada mogli da počnu da prisiljavaju Ukrajinu na mirovni sporazum koji u stvari znači kapitulaciju“, rekao je on.

"Putin ima veoma dobar razlog za sreću", piše Vitalij Ševčenko, urednik BBC za Rusiju, iz grada Enkoridža, gde se juče održao sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trampa.

"Uprkos godinama zapadnih napora, uključujući i samit na Aljasci, njegov stav se nije promenio ni za milimetar.

Putin uradio nešto šokantno - ovo je kraj jedne ere

Putin nastavlja da insistira na otklanjanju „osnovnih uzroka“ sukoba u Ukrajini. To je rekao pre, tokom i posle sastanka sa Donaldom Trampom u Ankoridžu."

Za ruskog predsednika, to znači isto što i na početku njegove takozvane „specijalne vojne operacije“ – demontažu Ukrajine kao nezavisne države.

Sada, u dramatičnom obrtu, Tramp izgleda da je saglasan sa njim. A američki predsednik veruje da primirje neće uspeti i da je potreban trajni mir. A, prema Putinu, to se može postići samo uklanjanjem „osnovnih uzroka“.

Još jednom, Putin izgleda ima Trampa na svojoj strani, zaključuje BBC.

Autor: A.A.

#Donald Tramp

#Vladimir Putin

