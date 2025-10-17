AKTUELNO

Snažan zemljotres kod Krita! Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima

Zemljotres magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 17. oktobar 2025 u 05:55 časova, na području Krita u Grčkoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.4144 i dužine 23.0988.


Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 30.7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

