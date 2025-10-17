Trudnica pronađena mrtva ispod betonske ploče: Snimak iz vazduha otkrio razmere strašne eksplozije u Bukureštu

Treća preminula žrtva u eksploziji, u kojoj je gotovo uništena jedna stabena zgrada u Bukureštu, pronađena јe ispod betonske ploče. U pitanju je trudnica, stara 24 godine, prema informaciјama Antena Observator.

U eksploziji koja je jutros potresla rumunsku prestonicu do sada su otkrivene tri žrtve, dok je najmanje 17 osoba povređeno. Takođe, navodi se da je jedna od žrtava silinom eksplozije odbačena više od 50 metara i da je udarila u zid susednog stambenog bloka.

Zbog siline eksplozije preti opasnost od urušavanja tog stambenog bloka, pa su vlasti evakuisale stanare i zabranile im da se vraćaju u zgradu.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak trenutka eksplozije.

Kako se navodi, peti i šesti sprat su gotovo uništeni, a stanari te i okolnih zgrada koje su oštećene smatraju da je uzrok curenje gasa. Ta informacije nije zvanično potvrđena, ali stanari navode da se već nekoliko dana osećao miris gasa, kao i da je isti bio zatvoren, a da su jutros primetili dvoje radnika koji su nešto radili oko priključka.

Snimak iz vazduha, koji se pojavio na društvenim mrežama, otkriva koliku je štetu izazvala ova eksplozija.

