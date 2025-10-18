Zelenski traži 'TOMAHAVKE', Tramp PREKID RATA, a sud u Hagu HAPŠENJE PUTINA! Ovo su ključne teme sastanka u Beloj kući

Vreme je za prekid rata i postizanje dogovora poručio je Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, nakon sastanka koji je juče u Beloj kući imao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

S druge strane, Zelenski navodi da su razgovarali o bezbednosnim garancijama i o raketama dugog dometa, ali da neće davati dodatne izjave jer, prema njegovim rečima, SAD "ne žele eskalaciju".

Sve oči su sada uprte ka Budimpešti, gde bi uskoro trebalo da se sastanu Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin, a stvar dodatno komplikuje Međunarodni krivični sud koji traži da Putin mora biti uhapšen ako dođe u Budimpeštu.

No, da se vratimo sastanku Trampa i Zelenskog, koga je ukrajinski lider okarakterisao kao produktivan, a predsednik SAD kao "veoma zanimljiv" i "srdačan".

"Istorija neka odluči"

- Treba da stanu gde jesu. Neka obe strane proglase pobedu, a istorija neka odluči! Dosta pucnjave, smrti i ogromnih, neodrživih troškova - poručio je Tramp nakon sastanka koji je trajao oko dva i po sata.

Predsednik Ukrajine je izjavio da su ključne teme razgovora s američkim predsednikom bile isporuka sistema protivvazdušne odbrane (PVO), rakete velikog dometa i mogući sastanak Trampa s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

- Razgovarali smo o Budimpešti, predsednik (Tramp) mi je ispričao o svom dijalogu s ruskom stranom. Razumemo sve signale s ruske strane, nisu novi. Računamo na pritisak predsednika Trampa da okonča ovaj rat - rekao je on.

Zelenski je ranije naveo da je tokom susreta sa Trampom pomenuto pitanje raketa "tomahavk". On je istakao da SAD ne žele eskalaciju sukoba i da ne želi u javnosti da odgovara na pitanja o potencijalnim isporukama Ukrajini.

"Vi nama tomahavke, mi vama dronove"

Inače, pre sastanka ukrajinski predsednik rekao je da njegova zemlja može da obezbedi SAD "hiljade dronova“ ako joj Vašington dozvoli da "koristi rakete tomahavk".

- Zato je to mesto gde možemo da sarađujemo, gde možemo da ojačamo američku proizvodnju - naveo je Zelenski, a preneo CNN.

Američki predsednik je rekao da bi SAD potencijalno bile zainteresovane za ovaj predlog i pohvalio je ukrajinsku proizvodnju ovog oružja.

- Trenutno imamo mnogo dronova. Pravimo sopstvene dronove, ali kupujemo i dronove od drugih, a oni (Ukrajina) prave veoma dobre dronove - rekao je Tramp.

"Ne želimo da dajemo ono što je neophodno za zaštitu naše zemlje"

Predsednik SAD je izjavio da bi SAD mogle da razmotre mogućnost slanja Ukrajini raketa "tomahavk" ali je naglasio da je za SAD važno da zadrže dovoljan broj tog oružja za "sopstvenu bezbednost".

- Tomahavk rakete su velika stvar, ali moram da kažem da su i nama potrebne. Ne želimo da dajemo ono što je neophodno za zaštitu naše zemlje. Nadam se da ćemo moći da završimo rat bez razmišljanja o Tomahavk raketama. Mislim da smo prilično blizu toga - naglasio je on, prenosi CBS News.

Na pitanje ko bolje vodi pregovore, predsednik Zelenski ili predsednik Rusije Vladimir Putin, Tramp je odgovorio da "obojica rade dobar posao" i da je ključno da se dođe do dogovora.

Tramp o Putinu: Da, zabrinut sam da možda pokušava da dobije još vremena

- Velika količina mržnje i zle krvi sprečava postizanje rešenja. Ali, mislim da će se to završiti. Imao sam veoma dobar razgovor sa predsednikom Putinom. Mislim da želi da dođe do rešenja - rekao je Tramp.

Istovremeno, američki predsednik je istakao i da misli da Putin pokušava da dobije na vremenu predlogom za novi samit sa SAD i da je ruski cilj odlaganje odluke o isporuci oružja Ukrajini.

- Da, zabrinut sam da možda pokušava da dobije još vremena. Ali ja sam kroz sve to već prošao. Izašao sam iz svega jako dobro. Dakle, moguće je, možda malo vremena i nije loše. Ali mislim da on želi dogovor - naveo je Tramp.

"Ovo mi je deveti slučaj. Rešio sam osam ratova, uključujući i Bliski istok"

Dodao je, međutim, da je ranije bio frustriran ponašanjem Putina koji je, kako je naveo, delovao spremno na dogovor, ali bi potom nastavljao napade na Ukrajinu.

- Mislim da predsednik Zelenski želi da se rat okonča, i mislim da i predsednik Putin to sada želi. Sve što treba jeste da se malo bolje slažu - zaključio je Tramp.

Govoreći o ulozi posrednika u međunarodnim krizama, Tramp je naveo da bi ukrajinski sukob mogao biti deveti u nizu u kojem on pomaže da se reši.

- Ovo mi je deveti slučaj. Rešio sam osam, uključujući i Bliski istok. Nisam dobio Nobelovu nagradu, ali nije mi to važno. Važno mi je da se spasavaju životi - naglasio je Tramp.

Međunarodni krivični sud: Putin mora biti uhapšen ako dođe u Budimpeštu

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je razgovarao telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da su pripreme za Putinov sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Budimpešti u punom zamahu.

Autor: Iva Besarabić