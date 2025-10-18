AKTUELNO

Svet

PANIKA NA JEZERU! Nešto ogromno se pojavilo iz dubine i krenulo pravo ka čamcima - turisti VRIŠTALI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Printscreen YouTube/dive in hurghada ||

U Grčkoj se odigrao prizor koji je oduševio i iznenadio sve prisutne – medved je preplivao čitavo jezero Polifitos, ne obazirući se na ljude ni na čamce koji su ga okruživali.

Divlja životinja započela je svoje neobično „putovanje“ iz mesta Kranidija, a završila ga u Kesareji, u oblasti Kozani na severozapadu zemlje.

Ukupno je prešla razdaljinu od oko 20 kilometara, plivajući više od 90 minuta bez pauze.

Očevici u šoku – medved nije pokazivao znake umora

Prema rečima svedoka, medved je sve vreme ostao u vodi, bez ikakvih znakova umora. Prizor je kamerom zabeležio profesionalni ribar Tanasis Gamburas, koji je u tom trenutku bio u čamcu na sred jezera.

„Nikada ranije nisam video ništa slično. Bio sam zabrinut da li će uspeti da dođe do obale, ali i uplašen da se ne približi mom čamcu“, rekao je Gamburas za lokalne medije.

Medved bezbedno stigao do šume

Na kraju svoje neverovatne plivačke avanture, medved je uspešno stigao do obale i nestao u gustoj šumi, kao da se ništa neobično nije dogodilo.

Video ovog nesvakidašnjeg događaja brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije širom Grčke.

Autor: Iva Besarabić

#Jezero

#Medved

#Panika

#Turisti

POVEZANE VESTI

Beograd

Bizarna scena na Savi: Građani videli mrtvački sanduk koji pluta rekom, reagovala rečna policija evo šta je zatekla u njemu (FOTO+VIDEO)

Društvo

Srpski turisti pokradeni u Grčkoj! Doživeli pakao na letovanju, ovako nešto stvarno nisu mogli da očekuju

Domaći

Ovaj prizor topi srca: Marija Šerifović na ljuljšci sa sinom, a jedan detalj svima je zapao za oko! (FOTO)

Društvo

DUNAV POPLAVIO CELO NASELJE U SRBIJI Neverovatan snimak kod Sombora: Iz vode "vire" prozori kuća, ljudi se kreću čamcima (VIDEO)

Domaći

AU, KAKVO ZMIJSKO TELO: Teodora objavila selfi iz teretane, pa raspametila fanove! Dekolte privlači poglede, a svi komentarišu ovaj detalj (FOTO)

Društvo

Piroćanac plivao 7 SATI: Napravio krug oko ostrva Amulijani u Grčkoj