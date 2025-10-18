PANIKA NA JEZERU! Nešto ogromno se pojavilo iz dubine i krenulo pravo ka čamcima - turisti VRIŠTALI (VIDEO)

U Grčkoj se odigrao prizor koji je oduševio i iznenadio sve prisutne – medved je preplivao čitavo jezero Polifitos, ne obazirući se na ljude ni na čamce koji su ga okruživali.

Divlja životinja započela je svoje neobično „putovanje“ iz mesta Kranidija, a završila ga u Kesareji, u oblasti Kozani na severozapadu zemlje.

Ukupno je prešla razdaljinu od oko 20 kilometara, plivajući više od 90 minuta bez pauze.

Očevici u šoku – medved nije pokazivao znake umora

Prema rečima svedoka, medved je sve vreme ostao u vodi, bez ikakvih znakova umora. Prizor je kamerom zabeležio profesionalni ribar Tanasis Gamburas, koji je u tom trenutku bio u čamcu na sred jezera.

„Nikada ranije nisam video ništa slično. Bio sam zabrinut da li će uspeti da dođe do obale, ali i uplašen da se ne približi mom čamcu“, rekao je Gamburas za lokalne medije.

Medved bezbedno stigao do šume

Na kraju svoje neverovatne plivačke avanture, medved je uspešno stigao do obale i nestao u gustoj šumi, kao da se ništa neobično nije dogodilo.

Video ovog nesvakidašnjeg događaja brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije širom Grčke.

Autor: Iva Besarabić