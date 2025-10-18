Horor epilog slavlja: Najmanje deset osoba povređeno u urušavanju balkona

Najmanje deset osoba je povređeno, od kojih jedna teško, nakon što se u petak uveče srušio balkon u studentskom smeštaju van kampusa Univerziteta u Sinsinatiju, saopštili su zvaničnici.

Poziv o urušavanju balkona primljen je oko 22:09, potvrdila je portparolka grada Lindzi Lomaks.

Jedna osoba zadobila je teške povrede, dok su ostali povređeni lakše i nisu životno ugroženi, izjavio je šef vatrogasne službe Sinsinatija, Frenk Makinli. Svi su prevezeni u lokalne bolnice, a sedmoro njih je zbrinuto u Univerzitetskom medicinskom centru Sinsinatija, naveli su zvaničnici.

Većina povređenih verovatno su studenti Univerziteta u Sinsinatiju, rekao je Makinli, dodajući da je univerzitet obavešten o incidentu.

Univerzitet se nije odmah oglasio povodom zahteva za komentar, prenosi En-Bi-Si (NBC).

Još uvek nije poznato koliko se ljudi nalazilo na balkonu u trenutku urušavanja, naveo je Makinli.

