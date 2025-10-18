AKTUELNO

Svet

Oglasio se Hamas: Večeras će biti predata tela dva izraelska taoca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Abed Hajjar ||

Dogovor o primirju između Hamasa i Izraela uključivao je oslobađanje živih talaca.

Do sada su svi živi izraelski taoci oslobođeni.

Oružano krilo Hamasa saopštilo je da će predati još dva tela izraelskih taoca večeras u 22 časa po lokalnom vremenu, preneo je Rojters.

Prema dogovoru o primirju između Hamasa i Izraela od 4. oktobra, Hamas je pristao da preda taoce i vlast tehničkoj upravi, ali je naglasio da se ostala pitanja moraju rešavati u širem palestinskom okviru, a do sada su oslobođeni svi živi taoci.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok Stiv Vitkof rekao je da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa posvećena vraćanju svih preostalih tela talaca koji se još uvek nalaze u Gazi.

Autor: S.M.

#Donald Tramp

#Hamas

#Izrael

#Taoci

#tela

