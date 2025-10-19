SPREČENA JEZIVA TRAGEDIJA! 13-godišnja devojčica ostala zaglavljena u MAŠINI za sušenje veša, vatrogasci u panici izvlačili dete

U Donjoj Austriji, 13-godišnja devojčica zarobljena u mašini za sušenje veša spasena je nakon dramatične akcije 18 vatrogasaca. Dete je prebačeno u bolnicu i zbrinuto, dok je intervencija trajala oko sat vremena.

U petak uveče dogodila se neuobičajena i napeta situacija u Donjoj Austriji – trinaestogodišnja devojčica zaglavila se u mašini za sušenje veša, zbog čega je interveniralo Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Medlinga. Vatrogasci su morali da se angažuju kako bi je izvukli iz opasnog položaja.

Iz nepoznatih razloga, devojčica je ušla u uređaj i nije mogla sama da se oslobodi. Nije bilo jasno koliko dugo je već bila zarobljena kada su vatrogasci stigli na lice mesta. Prvo su pokušali da je oslobode ručno, bez upotrebe specijalne opreme, ali bez uspeha. Dok su spasioci smirivali devojčicu i pružali joj prvu pomoć, mašina je isključena iz struje, a njen poklopac pažljivo demontiran, prenosi lokalni portal Heute.



Kako se stanje devojčice pogoršavalo, vatrogasci su na kraju morali da koriste hidrauličnu opremu kako bi stvorili dovoljno prostora za pažljivo oslobađanje deteta.

Nakon toga, trinaestogodišnjakinja je stavljena na nosila (spineboard), dobila medicinsku pomoć na licu mesta i hitno prevezena u bolnicu. Intervencija je trajala oko sat vremena, tokom koje su učestvovala četiri vatrogasna vozila i ukupno 18 vatrogasaca, koji su svojim brzo reagovanjem sprečili potencijalno ozbiljnije posledice.

Autor: D.Bošković