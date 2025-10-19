AKTUELNO

PREKRŠENO PRIMIRJE, BUKTI SUKOB! Operativci Hamasa napali izraelsku vojsku u Gazi, usledio talas VAZDUŠNIH NAPADA

Foto: Tanjug AP/Abed Hajjar

Operativci militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze pokrenuli su napad na izraelske snage u južnom delu Gaze nedaleko od grada Rafe, preneli su danas izraelski mediji.

Tajms of Izrael navodi da su Izraelske odbrambene snage (IDF) odgovorile na najnovije kršenje primirja od strane Hamasa talasom vazdušnih napada u tom području.

Nekoliko operativaca Hamasa u petak je izašlo iz tunela u oblasti Rafa i otvorilo vatru na izraelske trupe, ali IDF se još nije zvanično oglasio tim povodom.

Autor: Iva Besarabić

