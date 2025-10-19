KAZNE I DO 10.000 EVRA U državi gde živi oko pola miliona Srba ovu grešku više neće praštati

Kako se približava zimska sezona, sneg, bljuzga i led uskoro će prekriti austrijske puteve. Da bi vožnja bila bezbedna, obavezno je imati zimske gume – u suprotnom slede visoke kazne.
Obaveza zimskih guma u Austriji
Od 1. novembra do 15. aprila, vremenski uslovljeno je obavezno korišćenje zimskih guma na svim vozilima do 3,5 tona kada su na putu zimski uslovi – sneg, led ili bljuzga.
Koje gume se smatraju zimskim?
Moraju biti označene sa „M+S“, „M.S.“ ili „M&S“ („blato i sneg“).
Minimalna dubina šare: 4 mm, a kod dijagonalnih guma 5 mm.
Simbol pahulje nije obavezan, za razliku od Nemačke.
Celo godišnje gume takođe moraju imati M+S oznaku ili simbol pahulje.
Kazne za vožnju bez zimskih guma
Bezbedno vožnja bez zimskih guma kažnjava se sa oko 100 evra.
Ako pri tome ugrožavate druge učesnike u saobraćaju, kazna može biti i do 10.000 evra.
Alternativa zimskim gumama
Spikeri (gume sa čavlićima) – dozvoljeni od 1. oktobra do 31. maja, uz ograničenja brzine:
Maksimalno 80 km/h van naselja
Maksimalno 100 km/h na autoputu
Vozilo ne sme prelaziti 3,5 tone
Obavezna nalepnica za spikere
Lanci za sneg – mogu se koristiti samo kada je put prekriven snegom ili ledom.
Stavljaju se na najmanje dva pogonska točka
Maksimalna brzina: 50 km/h
Nisu zamena za zimske gume i ne pružaju istu sigurnost
Posebna pravila za kamione i autobuse
Kamioni preko 3,5 tone i autobusi moraju imati zimske gume barem na jednoj pogonskoj osovini.
Za kamione obaveza važi od 1. novembra do 15. aprila, za autobuse od 1. novembra do 15. marta.
U tom periodu moraju uvek imati lance za sneg u vozilu.
