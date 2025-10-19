AKTUELNO

Svet

NOVI DETALJI PLJAČKE VEKA: Francuske vlasti objavile spisak ukradenih dragocenosti iz Luvra

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Francusku ali i svet je danas šokirala vest o pljački u muzeju Luvr, kada su kriminalci, prema pisanju Le Parisiena, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu gde su se odvijali građevinski radovi i upali u galeriju Apolo.

Prema najnovijem saopštenju Ministarstva kulture Francuske, "osam predmeta neprocenjive kulturne vrednosti" ukradeno je u nedelju ujutru iz muzeja Luvr.

Prema dostupnim informacijama, među ukradenim predmetima nalaze se:

tijara iz kolekcije kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije

ogrlica iz safirne kolekcije kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije

naušnice iz istog seta

smaragdna ogrlica iz kolekcije Marije-Luize

par naušnica sa smaragdima iz iste kolekcije

broš poznat kao "relikvijarni broš"

tijara carice Evgenije

velika broš-mašna za korzet carice Evgenije, piše francuski Figaro.

Pronađena kruna

Kao što smo ranije otkrili u nedelju, kruna carice Evgenije, visine 13 cm i širine 15 cm, sastavljena od 1.354 dijamanta, 1.136 ruža i 56 smaragda, konačno je pronađena, piše Le Parisien.

Lopovi su ostavili krunu, simbol "sjaja Drugog carstva", kako podseća Luvr. Krunu je izradio zlatar Aleksandar-Gabrijel Lemonije za Svetsku izložbu 1855. godine. Kruna carice Evgenije pronađena je oštećena, zajedno sa futrolom, u blizini poznatog muzeja.

Autor: S.M.

