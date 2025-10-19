AKTUELNO

Đorđa Meloni oborila rekord: Treća najduža vlada u istoriji Italije – cilj je prestići Berluskonija!

Desničarska vlada italijanske premijerke Đorđe Meloni postala je treća najdugovečnija u posleratnoj istoriji Italije, sa 1.093 dana na vlasti, što je izjednačeno sa mandatom bivšeg socijalističkog premijera Betina Kraksija iz 1980-ih.

Italija je poznata po kratkotrajnosti vlada, sa prosečnim trajanjem od samo godinu i jedan mesec od kraja Drugog svetskog rata. Međutim, Meloni je preokrenula taj trend od oktobra 2022. godine, kada je stupila na dužnost kao lider koalicije koju čine njena stranka Braća Italije, Forca Italija i Liga.

U anketama, Meloni beleži veliku prednost u odnosu na opozicionu Demokratsku stranku, a ako ostane na vlasti do septembra 2026. godine, mogla bi da nadmaši rekord Silvija Berluskonija od 1.412 dana na funkciji.

Sledeći parlamentarni izbori u Italiji zakazani su za 2027. godinu, što znači da Meloni ima realnu šansu da postane najdugovečniji premijer Italije u novijoj istoriji, ukoliko koalicija ostane stabilna.

