(VIDEO) SRUŠIO SE BOING 747 PRI SLETANJU, IMA MRTVIH! Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, JEZIV SNIMAK sa lica mesta

Dva člana obezbeđenja aerodroma u Hongkongu poginula su rano jutros kada je teretni avion Boing 747, koji je sleteo iz Dubaija, izleteo s piste, udario u njihovo patrolno vozilo i gurnuo ga u more, saopštila je uprava aerodroma.

Avion je potom završio u vodi i delimično potonuo, a svi članovi posade, njih četvoro, uspeli su da se bezbedno evakuišu, preneo je Rojters.

Poginula dva radnika obezbeđenja

Let na Boingu 747 je obavljao turski teretni prevoznik ACT Airlines u ime avio-kompanije Emirejts, a nesreća se dogodila oko 3.50 po lokalnom vremenu (19.50 GMT).

Prema rečima zvaničnika, patrolno vozilo se kretalo po dozvoljenoj putanji van ograde piste.

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 20. октобар 2025.

"Nije ušlo na pistu, niti je prekoračilo ovlašćenja", rekao je Jiu, dodajući da je avion iznenada skrenuo ulevo nakon sletanja i udario u vozilo, što, kako je istakao, "nije bila uobičajena putanja".

Nije stigao nikakav poziv u pomoć pre nesreće

Kontrola letenja nije primila nikakav poziv u pomoć pre nesreće, potvrdio je šef istrage u Upravi za istrage avionskih nesreća Hongkonga Man Ka-Čai.

"Skrenuo sa piste i završio u moru"

Na snimku komunikacije s pilotom, koji je objavljen na sajtu LiveATC.net, ne pominju se tehnički problemi pre sletanja. Hongkonška Direkcija civilnog vazduhoplovstva potvrdila je da je avion "skrenuo sa severne piste nakon sletanja i završio u moru".

Aerodromska uprava navela je da operacije nisu poremećene i da su južna i centralna pista i dalje u funkciji. Severna pista, gde se dogodila nesreća, biće ponovo otvorena nakon što se završe bezbednosne provere. Uprava aerodroma najavila je punu podršku porodicama nastradalih, koji su, kako je navedeno, na aerodromu radili sedam, odnosno dvanaest godina.

