INCIDENT U KALIFORNIJI! Geleri pogodili obezbeđenje potpredsednika SAD Džej Di Vensa (VIDEO)

Deo obezbeđenja potpredsednika SAD Džej Di Vensa pogođen je metalnim gelerima tokom vojne vežbe povodom 250. godišnjice američkog korpusa marinaca.

Incident se dogodio tokom izvođenja vežbe s bojevom municijom iznad auto-puta I-5 u bazi Kamp Pendleton u Kaliforniji nakon što je artiljerijska granata eksplodirala iznad auto-puta gde su oficiri CHP zaustavili saobraćaj radi bezbednosti, saopštila je kalifornijska saobraćajna policija (CHP), prenosi Tanjug.

Granata se prerano detonirala u vazduhu, a delovi eksplozivne naprave pogodili su vozilo CHP i motocikl iz pratnje potpredsednika Džej Di Vensa, piše Aksios.

Povređenih nije bilo, ali je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Oficiri su odmah obavestili Marinski korpus, nakon čega je vežba prekinuta, a teren pretražen, iako dodatni delovi granate nisu pronađeni.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom oštro je osudio incident, nazivajući ga "nepromišljenim" i "apsurdnom demonstracijom sile".

"Volimo naše marince i dugujemo im zahvalnost, ali sledeći put Bela kuća ne bi trebalo da ugrožava živote ljudi zbog svojih projekata taštine", naveo je Njusom na mrežama.

Portparol potpredsednika Vensa Vilijam Martin odbacio je tvrdnje guvernera Njusoma, navodeći da je "javno obmanuo građane u vezi s bezbednosnim rizikom".

"Ako Njusom želi da se protivi vojnim treninzima koji čine naše oružane snage najsmrtonosnijima na svetu, neka to slobodno čini", rekao je Martin za Njujork Tajms.

Prema izveštaju sa terena, jedan oficir je čuo kako mu "nešto poput kamenčića" udara u motocikl, dok je drugi video dvocentimetarski geler kako pogađa haubu patrolnog vozila i ostavlja udubljenje.



Zvaničnici Marinskog korpusa tvrde da je ispaljivanje artiljerije u toj zoni rutinska aktivnost i da nije bilo potrebe za obustavljanjem saobraćaja. Ipak, šef CHP za granični region Toni Koronado izjavio je da je incident "neobičan i zabrinjavajući", ističući da su ovakve vežbe izuzetno retke iznad aktivnog auto-puta.

Državni saobraćajni zvaničnici odlučili su da zatvore autoput nakon testnog gađanja u petak uveče i zahteva organizatora vežbe da se postave znakovi s upozorenjem.

CHP je zatvorio 27 kilometara autoputa I-5 tokom i pre vežbe, što je izazvalo velike saobraćajne gužve i obustavu železničkog saobraćaja u popodnevnim satima.

Auto-put I-5 predstavlja glavnu saobraćajnicu između San Dijega i Los Anđelesa, kroz koju svakodnevno prođe oko 80.000 putnika i robe u vrednosti od 94 miliona dolara, navela je kancelarija guvernera.

Autor: D.Bošković